Scaloni renovó con Argentina y elogió a Uruguay: "Es una potencia futbolística, el que piensa diferente se equivoca"

Lionel Scaloni renovó su contrato como técnico de la selección de Argentina con miras al Mundial de 2030. "Se va a convertir en el técnico de esta asociación con más mundiales" dirigidos, tras lograr el título en 1atar 2022 y el subcampeonato en Norteamérica, dijo el presidente de AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, en una rueda de prensa junto al DT, que luego del anuncio llenó de elogios a la selección uruguaya, con el que se medirá este viernes 13 desde las 20 horas en La Bombonera, en el marco de la última fecha FIFA del año.

"Creo que Uruguay es de las potencias futbolísticas, el que piensa lo contrario está equivocado. Mirando uno por uno a los jugadores, uno se da cuenta de que es una gran selección y tienen el espíritu competitivo del fútbol sudamericano, es igual que competir con las grandes selecciones. Es una linda prueba y se lo dijimos a los jugadores", expresó el campeón del mundo con Argentina en 2022 y quien alcanzó la final de la Copa del Mundo de este año y cayó ante España.

"ES UNA GRAN SELECCIÓN"



El elogio de Lionel Scaloni para el conjunto dirigido por Diego Forlán.#DSPORTSNoticias pic.twitter.com/7ZrGaOu8sS — DSPORTS Argentina (@DSportsAR) November 12, 2026

"La idea es ver algunos jugadores que siempre va a estar y, más allá del rival, que lo respetamos, es el momento para poder ver a estos chicos y exprimirse ante un rival importante", añadió sobre cuál es su idea respecto a la alineación que pondrá ante los dirigidos por Diego Forlán.

¿Quién llevará la 10 de Messi?

Lionel Messi agradece a los hinchas de la selección de Argentina. Foto: AFP.

“No tenemos pensado a quién dársela hasta que no sea obligatoria y cuando lo sea veremos a quién se la damos. No es algo que me preocupe, que sea importante. El día que decidamos, esperamos que sea para siempre y no dándole la 10 a todos los jugadores. Cuando decidamos, esperemos que sea para el jugador que se la pueda quedar. esa es la idea”, expresó Scaloni.

El equipo para enfrentar a Uruguay

Scaloni tiene varias incógnitas para diseñar el equipo, con la principal duda en el arco entre Emiliano “Dibu” Martínez, que fue convocado pese a que continúa con la recuperación de la fractura de mandíbula que sufrió en octubre jugando para Chelsea, y Gerónimo Rulli, su sucesor natural. Pero además, sin Cristian “Cuti” Romero, afuera por lesión, la otra incógnita está en el sector izquierdo: si juega Nicolás Tagliafico o Facundo Medina.

En el medio serán fijos Alexis Mac Allister y Enzo Fernández pero para Exequiel Palacios y Valentín Barco se disputan el lugar restante. Ante la ausencia de Lautaro Martínez, tamién por lesión, el entrenador campeón del mundo en 2022 deberá rearmar el ataque que desde ahora hoy comenzará a buscar su engranaje sin Lionel Messi. Nicolás Paz y Julián Álvarez tiene sus lugares asegurados pero falta un tercero, que estará entre Thiago Almada y Gianluca Prestianni.

El estado de Dibu Martínez y cómo está el equipo

“El capitán si no está Emiliano, será Gerónimo Rulli, que siempre tuvo un comportamiento impecable y está desde el primer momento con nosotros; los chicos vienen y compiten y todo eso te ayuda a querer seguir. La idea de juego va a ser similar, juegan de la manera que nos gusta a nosotros. El equipo está manteniendo una buena línea y todos tienen ganas de competir”.