Lionel Scaloni publicó un sentido mensaje a una semana de la derrota ante España en la final del Mundial

A una semana de la derrota de la Argentina ante España en la final del Mundial 2026, Lionel Scaloni publicó un extenso mensaje en su cuenta de Instagram.

El entrenador de la Selección pidió disculpas por no haber podido conquistar una nueva copa, destacó la entrega de sus jugadores y agradeció el respaldo recibido en su ciudad santafesina de Pujato durante los últimos días.

“Después de una semana intensa donde se han entrelazado la tristeza con la alegría, el llanto con una sonrisa, la angustia con la tranquilidad, los nervios con la calma, puedo sentarme a escribir unas palabras”, comenzó Scaloni.

El DT explicó que, pese a que no suele utilizar las redes sociales, consideró que era el mejor medio para dirigirse a los hinchas.

En uno de los tramos más emotivos de la publicación, el entrenador lamentó no haber podido sumar un nuevo título con el seleccionado nacional. “Solo me sale decirles lo siento por no haberles podido traer otra copa y darles una nueva alegría que, aunque sea por unos días, quizás les haga olvidar todo lo feo de la vida”, expresó.

Sin embargo, Scaloni remarcó que el recorrido del equipo no debía ser valorado únicamente por el resultado del partido decisivo. En ese sentido, reivindicó la actitud del plantel y contó que solía referirse a los futbolistas como sus “guerreros” durante las conversaciones que mantiene con su esposa.

El cuerpo técnico de la selección argentina Foto: Lionel Scaloni

“Quiero que se queden con lo que hemos intentado mostrarles a este grupo de jugadores: el esfuerzo, las ganas, el querer, el ‘yo puedo’, el no bajar los brazos aunque todo se ponga cuesta arriba, el darlo todo aunque ya no tengas más”, escribió.

El entrenador también se refirió a las críticas recibidas durante la competencia y destacó la capacidad de sus dirigidos para mantenerse de pie en los momentos adversos. “El aguantar baldazos de agua fría de gente que no nos conoce, el saber estar, el querer seguir de pie cuando las piernas ya no obedecen a tu cerebro. Eso es el verdadero trofeo”, sostuvo.

Sobre el cierre de la publicación, Scaloni agradeció a quienes acompañaron a la selección a lo largo del torneo. En su mensaje incluyó a los integrantes del cuerpo técnico, a los jugadores, al personal de la Asociación del Fútbol Argentino y a quienes trabajan “de manera silenciosa” para garantizar las condiciones necesarias para el equipo.

“Eternamente agradecido a mi cuerpo técnico, jugadores, al personal de AFA, aquellos que de forma silenciosa trabajan para que estemos cómodos y a cada uno de ustedes por el cariño recibido”, rescató.

Finalmente, el entrenador firmó el texto con su nombre y agregó una posdata dedicada al vínculo con los argentinos: “Quien tiene un amigo argentino tiene un tesoro”

El mensaje en redes de Scaloni llegó horas después de conocerse que el DT de la selección nacional dejó la vivienda en la que residen sus padres en Pujato, tras varios días en los que ese hogar recibió a cientos de personas que querían saludar, reconocer y alentar al entrenador, que en estas horas emprendería el regreso a Mallorca, en España, donde reside con su esposa Elisa Montero y sus hijos Ian y Noah.

Cariño interminable: el cartel que la familia de Scaloni tuvo que pegar en la puerta de su casa en Pujato Fotos: Captura y AFP

A primera hora de este domingo, un improvisado cartel escrito a mano y pegado en la puerta de la vivienda donde residen los padres del DT dio aviso de que el entrenador ya no estaba alojado en Pujato. “¡¡Leo ya se fue anoche!! Gracias por tanto cariño”. De esa manera, Scaloni agradeció el afecto recibido durante toda su estadía.

Fue constante la demostración de apoyo que obtuvo de parte de los vecinos de su ciudad natal y de otras personas que se acercaron para pedirle autógrafos y dejarle regalos.

Tras la derrota contra España, Scaloni señaló que piensa cumplir su contrato, que culmina a fines de este año, pero evitó brindar definiciones sobre su futuro más allá de diciembre, y consideró habitual que, después de una competencia de esta magnitud, todos los protagonistas revisen su situación. “Lo más importante es la Argentina y la selección, no quién se haga cargo, que esté yo o no”, sostuvo.

Grupo GDA/ La Nación.