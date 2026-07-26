Cariño interminable: el cartel que la familia de Scaloni tuvo que pegar en la puerta de su casa en Pujato

“Leo ya se fue anoche!! Gracias por tanto cariño”. El mensaje, escrito a mano y pegado en la puerta de la casa de sus padres, fue la manera elegida por la familia de Lionel Scaloni para anunciar que el entrenador de la selección argentina había abandonado Pujato. El cartel rápidamente se volvió viral, pero también funcionó como el cierre perfecto para una semana en la que el pueblo santafesino vivió una auténtica locura alrededor de su vecino más famoso.

Scaloni regresó a su localidad natal después de la final del Mundial 2026 y, desde el primer momento, decenas de hinchas comenzaron a acercarse hasta la casa familiar. Querían una foto, un autógrafo o simplemente verlo. La convocatoria fue creciendo con el correr de los días y convirtió la puerta de la vivienda en un punto de encuentro permanente.

El entrenador, lejos de mantenerse completamente alejado, salió en reiteradas ocasiones a saludar. En una de ellas, cuando ya había aparecido varias veces durante el mismo día, alguien le comentó: “Ya es la cuarta vez que salís”. Scaloni respondió con una frase que resumió su actitud durante toda la estadía: “No puedo no salir, está la gente y la verdad que es una caricia, está bueno. Ellos lo merecen”.

Hubo regalos de todo tipo. Uno de los más simbólicos se lo entregó un niño: una réplica en miniatura de un colectivo decorado como “La Scaloneta”, el apodo que recibió la selección argentina durante el ciclo del entrenador. Scaloni, en un primer momento, creyó que el pequeño le acercaba el vehículo para que lo firmara, pero la madre le aclaró que el regalo era para él. El técnico lo recibió, besó al niño y posó para una foto.

Un minihincha de la Selección argentina le regaló a Lionel Scaloni la "Scaloneta", mientras el entrenador se sacaba fotos y firmaba autógrafos con los fanáticos en la puerta de su casa de Pujato pic.twitter.com/3c4jTNYR25 — TN - Todo Noticias (@todonoticias) July 22, 2026

También hubo tortas, camisetas, banderas y objetos de todo tipo. Incluso un perro llegó hasta la puerta de la casa con una camiseta de Argentina que terminó siendo firmada por el entrenador. La escena reflejó hasta qué punto cualquier objeto podía convertirse en una excusa para acercarse al técnico que condujo a la Albiceleste a una de las etapas más exitosas de su historia. Scaloni también intentó mantener algunas de sus rutinas. En una de sus salidas en bicicleta por las calles de Pujato, los hinchas lo reconocieron y comenzaron a seguirlo, transformando un paseo tranquilo en otra caravana improvisada.

Scaloni quiso salir a andar en bicicleta por pujato y todo el mundo se acercaba a saludarlo JAJAJSJS

Lo tocan mientras anda pic.twitter.com/q0qVZroVJ8 — ElBuni (@therealbuni) July 23, 2026

“Leo ya se fue anoche!! Gracias por tanto cariño”: el cartel que la familia de Scaloni pegó en la puerta de su casa

Finalmente, después de varios días de contacto permanente con los vecinos y aficionados, el entrenador dejó el pueblo durante la noche. Para quienes todavía esperaban verlo, la familia dejó el cartel en la puerta. La frase fue sencilla, casi doméstica, pero terminó viralizándose: “Leo ya se fue”. Después de una semana en la que Pujato pareció girar alrededor de Scaloni, el pueblo podía volver, al menos por un rato, a la tranquilidad habitual.