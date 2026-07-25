Vozinha, revelación y figura de Cabo Verde ante Uruguay en el Mundial 2026, jugará en un grande de Sudamérica

El guardameta Vozinha fue una de las grandes figuras que tuvo la selección de Cabo Verde en el Mundial 2026: con grandes atajadas en el 0-0 ante España y siendo importante en el 2-2 frente a la selección de Uruguay. Pero se confirmó que el destino del arquero de 40 años será un grande del fútbol sudamericano.

El experimentado golero se convirtió en nuevo futbolista de Colo Colo de Chile. Esto lo anunció el Cacique por medio de un posteo que llevó a cabo sus redes sociales. “Bienvenido, Welcome, Bem-vindo. Te esperamos en el Estadio Monumental”, puso el conjunto chileno junto a una imagen en la que se ve la cabeza del jugador caboverdiano.

𝐁𝐈𝐄𝐍𝐕𝐄𝐍𝐈𝐃𝐎

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Te esperamos en el Estadio Monumental 🏟⚪️⚫️#VamosCacique pic.twitter.com/ymqPvFTYGS — Colo-Colo (@ColoColo) July 25, 2026

Este viernes el presidente del club chileno, Aníbal Mosa, dijo que habían alcanzado un acuerdo con el golero titular de la selección de Cabo Verde, Josimar José Évora Dias “Vozinha”. El futbolista fue incluido en el once ideal del Mundial revelado por la FIFA a partir de los votos de los aficionados.

"Lo primero es ratificar de que Vozinha va a ser jugador de Colo Colo", dijo Mosa antes del inicio del encuentro ante Deportes Limache por la liga chilena, en la que los albos están líderes, en el estadio Monumental.

"Tenemos un acuerdo, se están afinando los últimos detalles, pero ya tenemos la confirmación de su entorno y de su representante. Hemos llegado a un acuerdo con una propuesta que nosotros hemos hecho llegar", añadió.

El directivo no aclaró los detalles del acuerdo, pero informó que el guardameta viajará en los próximos días a Chile para someterse a los exámenes médicos de rigor.

El representante del jugador había reconocido previamente las negociaciones y dijo que el club chileno "es un grande de Sudamérica y es un orgullo que haya mostrado interés por Vozinha. Él está extremadamente contento y sería una gran oportunidad para él representar a Colo Colo".

El jugador, que se ganó 30 millones de seguidores en Instagram debido a su actuación en la Copa del Mundo, se encuentra libre tras culminar su vínculo con el Chaves de la segunda división de Portugal.

Vozinha disputó cuatro partidos con Cabo Verde en la Copa del Mundo, en los que recibió cinco goles, destacando en el empate 0-0 ante la actual campeona España, con quien compartió el grupo H.

Vozinha con la pelota en el partido entre Argentina y Cabo Verde. Foto: AFP.

La selección africana hizo historia clasificando a la nueva ronda de 32 en su debut mundialista, y el meta también se lució con atajadas ante la finalista Argentina, que venció en tiempo extra 3-2 para avanzar a octavos.

Con información de EFE