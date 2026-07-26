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El País Ovación Fútbol

La picó Luis Suárez: mirá el golazo del uruguayo para Inter Miami frente a Montréal por la MLS

En un trámite muy ajustado, el delantero uruguayo sumó un nuevo tanto con la camiseta de Las Garzas tras ejecutar un penal con calidad cuando corrían 81 minutos.

El País
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25/07/2026, 22:35
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Luis Suárez en un partido con Inter Miami.
Luis Suárez en un partido con Inter Miami.
Foto: AFP.

Luis Suárez anotó un golazo para Inter Miami este sábado por la noche en la victoria 1-0 frente a Montréal por una nueva jornada de la MLS. En un trámite muy ajustado, el delantero uruguayo sumó un nuevo tanto con la camiseta de Las Garzas tras ejecutar un penal con calidad cuando corrían 81 minutos.

Se tomó su tiempo para rematar, el arquero eligió un palo y el goleador histórico de la selección uruguaya definió picando la pelota para irse directo a celebrar con sus compañeros con una sonrisa evidente.

El atacante de 39 años registra nueve goles y una asistencia en 14 partidos disputados en lo que va de la temporada 2026.
A su vez, ganó seis de los ocho duelos que disputó, dio un pase clave y remató en tres ocasiones, según indican los datos de Sofascore.

El doblete que marcó hace tres días en la victoria ante Chicago Fire

Suárez sigue de racha luego de haber anotado un doblete el pasado miércoles en el triunfo 3-2 ante el Chicago Fire de Robert Lewandowski.

El salteño anotó de penal el empate parcial a los 27', ajustando su remate contra el palo cruzado y festejó luego de que el arquero Chris Brady se lanzara hacia el otro lado. El ex Nacional venía de anotar un hat-trick previo al parate, en el triunfo 6-4 frente a Philadelphia y ahora estiró su racha goleadora en la vuelta a la actividad.

Las estadísticas de Luis Suárez en el triunfo de Inter Miami.
Las estadísticas de Luis Suárez en el triunfo de Inter Miami.
Foto: SofaScore.

El segundo llegó a los 51 minutos luego de una gran pared con Germán Berterame, quien terminó dándole una asistencia de taco al goleador uruguayo, que de cara al arco no falló ensayando una linda definición cruzada.

En aquel partido Suárez estuvo cerca de anotar su hat-trick. El uruguayo ensayó otra muy buena pared con Berterame, pero el remate le salió muy centralizado y el arquero tapó. En el rebote el joven Preston Plambeck terminó dándole a las Garzas el agónico triunfo a los 87'.

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