Luis Suárez tras ser la figura del Inter Miami: su "ambición" de seguir jugando y cómo definió el Mundial de Messi

Luis Suárez, delantero del Inter Miami, fue la figura del equipo al anotar un doblete en la victoria 3-2 ante Chicago Fire en el marco de una nueva jornada de la MLS. Una vez finalizado el partido, el delantero uruguayo habló con la cuenta oficial de la competición: "Uno lo que intenta es ayudar al equipo, tratar de que el equipo siga en este crecimiento, que venimos de un parón muy largo y era importante hoy ganar, agarrar ritmo y prepararse para lo que se viene", inició.

Al ser consultado acerca de cómo mantiene su alto desempeño a pesar del paso del tiempo, dijo: "Obviamente que uno intenta trabajar, hice una pretemporada muy buena esta semana. A pesar de la edad que tiene uno sigue demostrando la ambición que tiene por seguir jugando al fútbol, que es la pasión que uno tiene desde chico. Desde que debuté nadie me regaló nada y hasta el último día voy a seguir dando todo para jugar al fútbol".

Sin Lionel Messi ni Rodrigo De Paul, que tienen unos días de licencia tras su participación en el Mundial 2026, Suárez fue el capitán de Las Garzas y se refirió a la responsabilidad que conlleva serlo: "Obviamente que sabemos la importancia que tienen los dos jugadores, más que nada Leo por lo que significa para nosotros y lo importante que es, y ahora le tocaba a ellos descansar después de varias semanas con su selección y uno tiene que tratar de asumir la parte que nos toca, pero no solamente uno, sino el trabajo colectivo que venimos haciendo preparándonos para el resto de la temporada".

Luis Suárez 🇺🇾 habla de su doblete con @InterMiamiCF y manifiesta su admiración por el rendimiento de Leo Messi en el Mundial: "Es el mejor del mundo".



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Luis Suárez y su definición del Mundial 2026 que hizo Lionel Messi: "Es admirable"

Lionel Messi celebra. Foto: @AFASeleccionEN.

Cuando le pidieron una definición del Mundial que hizo Messi con la selección argentina, Suárez respondió: "Obviamente que es admirable, es una demostración más de la ambición que tiene por ser el mejor jugador del mundo, hasta el último partido dejándolo todo y a su selección por allá arriba. Creo que tiene cero reproche a él por lo que demostró, por la edad que tiene y es un ejemplo para toda la gente del fútbol porque con la edad que tiene podría haber estado en su casa y fue con esas ganas de nuevo a querer ganar una Copa del Mundo para su país y lamentablemente no pudo".

Por otra parte, en su cuenta de X (antes Twitter), el máximo goleador histórico de la selección uruguaya compartió una serie de fotos del partido con el siguiente mensaje: "Todavía lo tengo".