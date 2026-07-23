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El País Ovación Fútbol

Un doblete de Luis Suárez y un insólito gol en contra destacan en el debut de Robert Lewandowski en la MLS

El delantero uruguayo anotó de penal el empate parcial del Inter Miami que recibía a Chicago Fire en un duelo entre dos equipos de la parte alta del torneo estadounidense.

El País
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22/07/2026, 21:51
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Luis Suárez celebra su gol ante Chicago Fire
Luis Suárez celebra su gol ante Chicago Fire
Foto: AFP.

Luis Suárez volvió a jugar tras el parate por el Mundial 2026 y lo hizo con doblete. En un partido que los flashes iban para el debut de Robert Lewandowski en la MLS el delantero uruguayo se terminó llevando los focos, por darle al Inter Miami los dos tantos para darle vuelta el partido al Chicago Fire.

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El salteño anotó de penal el empate parcial a los 27', ajustando su remate contra el palo cruzado y festejó luego de que el arquero Chris Brady se lanzara hacia el otro lado. El ex Nacional venía de anotar un hat-trick previo al parate, en el triunfo 6-4 frente a Philadelphia y ahora estiró su racha goleadora en la vuelta a la actividad.

El Pistolero no se conformó con uno y fue por su doblete. Abrió el segundo tiempo (51') con un golazo, luego de una gran pared con Germán Berterame, que terminó dándole una asistencia de taco al goleador uruguayo, que de cara al arco no falló ensayando una linda definición cruzada.

El partido lo había comenzado ganando el equipo de Chicago por un error insólito del arquero Rocco Ríos Novo, que recibió un pase de Ian Fray y en el intento de pasarle la bola a un compañero, terminó errándole a la pelota, que terminó dentro del arco con un increíble gol en contra.

De esta manera Suárez llega a su octavo gol en el año, en 12 partidos. El resultado parcial deja al Inter Miami como único escolta, quedando a tres puntos del líder, Nashiville.

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