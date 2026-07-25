De participar en el gol del empate a recibir elogios en redes: el debut oficial del Diente López en Platense

Nicolás “Diente” López tuvo su estreno oficial con la camiseta de Platense en el fútbol argentino. El exjugador de Nacional ingresó en el minuto 60 del partido ante Unión de Santa Fe por la primera fecha del Torneo Clausura del fútbol argentino.

El Calamar ganaba 1-0 cuando el Diente ingresó al campo de juego del Estadio Ciudad de Vicente López. Sin embargo, la visita lo remontó en tan solo siete minutos por los goles de Juan Pablo Ludueña y Cristian Tarragona, de penal.

La historia se le complicó al equipo locatario, pero se animó a ir a buscarlo y el Diente contó con algunas buenas participaciones, ya sea por acciones colectivas o por intentos de disparos desde media distancia.

Sin embargo, a tan solo tres minutos del final del encuentro, el Calamar alcanzó el gol que le dio el empate para, por lo menos, sumar una unidad. Y en dicha acción tuvo participación el delantero uruguayo de 32 años.

Tras una pelota peleada en las alturas por Agustín Lagos, el Diente luchó con los defensores visitantes y le quedó a Bautista Merlini para decretar el 2-2 en Vicente López. Esto llevó a que los locales se ilusionaran con un posible tanto que le diera los tres puntos.

¡EMPATE AGÓNICO EN VICENTE LÓPEZ! El Diente López estaba habilitado y Bautista Merlini pudo festejar el 2-2 sobe el final para que Platense y Unión arranquen el #TorneoClausura repartiendo puntos. pic.twitter.com/jSepH6lvXQ — SportsCenter (@SC_ESPN) July 25, 2026

Incluso estuvo cerca de quedarse con el triunfo, tras un buen centro que sacó el propio Diente, pero el cabezazo de Gonzalo Lencina no fue lo suficiente fuerte para vencer la resistencia del arquero Matías Mansilla.

Los comentarios en redes tras el debut del Diente López en Platense

Después de la igualdad de Platense ante Unión de Santa Fe por la primera fecha del Torneo Clausura del fútbol argentino, varios hinchas del conjunto Calamar se expresaron sobre lo que fue el estreno del Diente López a través de un posteo de la cuenta de X @RinconCalamar.

“Tiró un centro al medio del área muy bueno”, escribió un usuario de la red social X sobre la prestación del Diente frente al conjunto santafesino. En tanto que otro expresó que “el Diente tiene manejo de pelota allá arriba, tiene jerarquía”. “Buen debut, nos dará alegrías”, marcó otro.

Lo que se le viene al Platense del Diente López

Diente López entrenando en Platense. Foto: @caplatense.

Los grandes objetivos que tiene el Platense del Diente López de cara a este segundo semestre del 2026 son sumar la mayor cantidad de puntos para no acercarse a la zona de descenso y los duelos por los octavos de final de la Copa Libertadores.

El Calamar, que compartió grupo con Peñarol y lo dejó eliminado, tendrá que medirse ante Coquimbo Unido por los octavos de final del certamen internacional más importante que organiza la Conmebol a nivel de clubes.

Cabe destacar que el Diente ya sabe lo que es enfrentar a este conjunto chileno, debido a que lo cruzó en la fase de grupos con la camiseta de Nacional.

La ida entre Platense y Coquimbo Unido será el miércoles 12 de agosto en Buenos Aires, desde la hora 19:00, mientras que la revancha será siete días más tarde en el Estadio Municipal Francisco Sánchez Rumoroso, también a la hora 19:00.