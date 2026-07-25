Así fue la última despedida a Bruno Bentancor, exjugador de Peñarol, que falleció el pasado miércoles

Amigos, familiares y muchas personas relacionadas al mundo del fútbol se acercaron para darle el último adiós a Bruno Bentancor, exjugador de Peñarol, que falleció el pasado miércoles a raíz de un paro cardiorrespiratorio, según informó el que fue su último club, Deportivo Italiano.

"Desde Deportivo Italiano queremos informar que nuestro jugador, sí nuestro jugador, Bruno Bentancor o mejor conocido como Bola, acaba de fallecer de un paro cardiorrespiratorio, Bola vivirás en cada grito de gol, en cada abrazo y en todos los corazones de este club, tu club, Deportivo Italiano QDEP (33) y como dirías vos primo Bola hay que ver", publicó el club de la Primera División Amateur de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), también conocida como divisional D, a través de sus redes sociales, para poder despedir al jugador recientemente fallecido.

Este sábado se llevó a cabo el velorio donde se vivió un momento muy emocionante y duro al despedir a un joven de tan solo 22 años. Su carrera como futbolista la comenzó en las divisiones formativas de Fénix para luego pasar a Peñarol.

El velorio de Bruno Bentancor. Foto: Leonardo Mainé.

Sus números en Primera División

Bruno Bentancor defendiendo la camiseta de Peñarol. Foto: Estefanía Leal.

En el equipo Mirasol Bruno Bentancor debutó en 2023 en Primera División con apenas 18 años. Desde aquel estreno del 25 de marzo frente a Liverpool, el joven centrodelantero disputó 14 partidos con la camiseta aurinegra y en 2024 tuvo dos salidas a préstamo, una a Everton de Chile y a otra Rentistas. Con el equipo de Viña del Mar anotó su único gol en el fútbol profesional y fue frente a Coquimbo Unido.

Tras la vuelta de las cesiones, el Carbonero cedió al jugador a Cerro, club con en el que apenas pudo jugar cuatro encuentros para después salir nuevamente al exterior, esta vez al Al-Ain de los Emiratos Árabes Unidos.

Bruno Bentancor, el atacante de Deportivo Italiano perdió la vida como consecuencia de un paro cardiorrespiratorio. Foto: deportivoitaliano.1

Su periplo por Medio Oriente duró un semestre y tras su retorno al país el Bola acordó su vinculación a Cerrito, pero no llegó a debutar con el club auriverde que decidió la rescisión de su contrato.

Tras ese desenlace, Bentancor terminó llegando a Deportivo Italiano y en esta institución jugó cuatro partidos con dos goles anotados. En los últimos días había circulado la información que el jugador se había ido a probar a Deportivo Riestra de Argentina, pero fue rechazado, por lo que volvió a Uruguay donde tuvo el desenlace fatal.

El mensaje de Nacho Sosa por el fallecimiento de Bruno Bentancor

Fueron varios los mensajes que se dieron en redes sociales por la muerte de Bruno Bentancor, uno de ellos fue Ignacio Sosa, actual futbolista de Red Bull Bragantino de Brasil.

"De esas noticias que uno no se quiere enterar nunca. Nos tocó empezar este sueño juntos, en el barrio, en la calle y terminamos compartiendo momentos que nunca imaginamos. Quien te conoce sabe el corazón que tenías y lo buena gente que siempre fuiste. Me voy a quedar con todos los recuerdos buenos que tenemos juntos. Esa lealtad que siempre tuviste con los tuyos, y ese compañerismo único", indició.

"Por todo eso gracias amigo, te voy a llevar siempre en mi corazón. que en paz descanses negron", cerró diciendo el emotivo mensaje de Nacho Sosa.