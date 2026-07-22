El recibimiento a Scaloni en su pueblo con un inesperado regalo y un destacado gesto: "Es la cuarta vez que salís"

Tras el arribo a la Argentina luego de la derrota ante España en la final del Mundial 2026, Lionel Scaloni cumplió con el ritual de recluirse en la casa de sus padres, ubicada en Pujato, al sur de la Provincia Santa Fe. Ante su llegada, varios vecinos se acercaron hasta el lugar para darle sus muestras de cariños y, entre ellos, un niño le entregó al entrenador un regalo muy particular.

En un video que trascendió en redes sociales puede verse al DT en la puerta del domicilio sacándose fotos con todos los fanáticos cuando, de repente, irrumpe en escena un colectivo en miniatura que simboliza “La Scaloneta”, apodo con el cual se denominó a la selección argentina a partir de su dirección técnica.

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Scaloni recibió un tierno regalo en Pujato: un niño le obsequió una réplica de la Scaloneta durante su visita. #Scaloni #Argentina #Grupo33 pic.twitter.com/2z55sunRFb — treintaytres (@GRUPOTRESTRES) July 22, 2026

Al recibir el regalo, el entrenador de la albiceleste se sorprendió e intentó buscar un ángulo cómodo para autografiar al colectivo. Pero su asombro se exaltó cuando la madre del menor le indicó que se trataba de un obsequio para él.

“¡Es para vos, Lio: es para vos!“, se escucha decir a la mujer en el video. Pintado de celeste y blanco, con stickers de las copas obtenidas en los últimos años, una camiseta de la selección argentina y la inscripción ”¿qué mira, bobo? Anda pa’ allá" -frase que popularizó Lionel Messi tras un cruce con un rival de Países Bajos en Qatar 2022-, el entrenador se quedó con el presente y le agradeció a la familia.

Finalmente, le dio un beso al niño, se sacó una foto con él y le entregó “La Scaloneta” a alguien de su círculo íntimo, quien se la llevó hacia el interior de la casa.

"Lo hemos intentado. Se perdió: no fuimos vencedores de la Copa, pero es para estar satisfechos": la humildad de Scaloni, en todo su esplendor pic.twitter.com/NTfBlZaC9j — TN - Todo Noticias (@todonoticias) July 21, 2026

Scaloni siguió mostrando su agradecimiento con la gente y este miércoles Infobae publicó un diálogo que se dio en la puerta de sus padres.

—“Es la cuarta vez que salís”.

—“No puedo no salir, está la gente y la verdad que es una caricia, está bueno. Ellos lo merecen”.

El diálogo se da a un par de metros del umbral de la casa de los padres del DT ante un puño de fanáticos que bloqueaba la salida del entrenador de la selección argentina.

El futuro de Scaloni

Nicolás Otamendi, Lionel Scaloni y el presidente de la AFA, Claudio Chiqui Tapia, tras descender del avión de Aerolíneas Argentinas que los devolvió al país desde Nueva York. Foto: AFA.

Antes de su arribo a Pujato, al salir del predio que la AFA tiene en Ezeiza, al sur bonaerense, el entrenador argentino realizó declaraciones ante la prensa. “Lo que ha dejado este equipo es algo muy lindo para la gente”, sostuvo el DT, tras ser consultado por el legado del equipo comandado por Messi.

Sobre su continuidad al mando del primer equipo albiceleste, Scaloni insistió: “Hasta diciembre estamos acá“. Además, sobre lo que le dejó la derrota ante España, apuntó: “Son cosas normales, que uno se replantea. Lo más importante de todo esto es cómo se dieron las cosas, cómo la gente supo entender que el equipo dio todo. Lo más importante es esta unión, esta conexión. Más allá de si estoy yo o no“.

En la AFA creen que lo van a convencer, como cuando lograron torcerle el brazo a finales de 2023. Saben que el mismo Lionel Scaloni dejó una hendija al adelantar que al menos seguirá hasta diciembre. Scaloni presiente que debe irse, pero teme que sea un impulso. Por eso necesita reflexionar para confirmar sus sensaciones. Quiere saber si está dispuesto a empezar de nuevo. Porque a diferencia de Qatar, continuar significaría empezar casi de cero. Hoy no se imagina a la altura de una nueva travesía. “Siento la necesidad de pensar porque no sé si voy a poder hacer algo tan grande como esto”, anticipó tras perder la final del Mundial 2026.

En base a La Nación / GDA.