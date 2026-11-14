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    El País Ovación Fútbol

    La gran noche de Darwin Núñez: la volvió a romper frente a Argentina y el ítem importante de cara al futuro

    El delantero artiguense fue una pieza fundamental para que la Celeste volviera a pisar fuerte en la Bombonera en una nueva edición del clásico del Río de la Plata.

    Alberto Sobrero.
    Alberto Sobrero
    14/11/2026, 03:40
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    La dura falta de Leonardo Balerdi sobre Darwin Núñez.
    La dura falta de Leonardo Balerdi sobre Darwin Núñez.
    Foto: @Uruguay.

    Y un día volvió a romperla Darwin Núñez. El delantero no convirtió, pero fue clave para que la selección uruguaya cosechara una gran victoria frente a su par de Argentina por 2-1 en la Bombonera.

    Maximiliano Araújo tras el triunfo de ante Argentina en La Bombonera: "Tenía muchas ganas de poder convertir"

    Sí, otra vez en ese estadio como el 16 de noviembre de 2023 cuando la Celeste —que era dirigida por Marcelo Bielsa— venció a Argentina por 2-0 por la quinta fecha de las Eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial en Canadá, México y Estados Unidos 2026.

    En la primera parte se vio lo peor de Uruguay en el estadio de Boca Juniors. Pero en ese momento apareció otra de las figuras de la noche: Cristopher Fiermarín.

    Cristopher Fiermarín, la figura de Uruguay ante Argentina: tres atajadas clave y una noche soñada en La Bombonera

    El arquero de 28 años tuvo una gran tapada ante Julián Álvarez y reaccionó bien ante el disparo de media distancia de Enzo Fernández.

    Cristopher Fiermarin en La Bombonera, Argentina vs. Uruguay.
    Cristopher Fiermarin en La Bombonera, Argentina vs. Uruguay.
    Foto: AFP

    En el complemento aparecieron Núñez y Giorgian de Arrascaeta. El delantero fue un dolor de cabeza para el defensor Leonardo Balerdi. Por una falta a él llegó el gol en contra del zaguero.

    Y luego tras un ataque del exjugador de Peñarol, el arquero Gerónimo Rulli tuvo una muy buena intervención mandando la pelota al córner y de ese tiro de esquina ejecutado por De Arrascaeta, vino el 2-0 de Maxi Araújo. Ya era una fiesta de la Celeste en Buenos Aires.

    Núñez volvió a ser importante. Las corrió todas y le causó varios inconvenientes a la última línea de la selección finalista de la última Copa del Mundo. Se lo vio con mucha confianza, algo que es importante de cara al futuro de la selección uruguaya.

    Darwin Núñez y Lisandro Martínez en Argentina - Uruguay
    Darwin Núñez y Lisandro Martínez en Argentina - Uruguay
    Foto: EFE

    Como siempre hubo que sufrir, Fiermarín no pudo con un tiro de Álvarez. Pero luego la Celeste hizo lo que mejor sabe: defender con uñas y dientes el resultado. Ronald Araujo fue clave para eso y, de esta manera, Uruguay volvió a pisar fuerte en La Bombonera.

    Lo que se le viene a Uruguay

    Agustín Canobbio y Diego Forlán en el amistoso internacional: Argentina - Uruguay
    Agustín Canobbio y Diego Forlán en el amistoso internacional: Argentina - Uruguay
    Foto: EFE/AFP

    Tras la gran victoria ante los vigentes bicampeones de la Copa América, el equipo que dirige técnicamente Diego Forlán emprendió la vuelta a Montevideo porque ya tiene otro objetivo en la mira: su partido frente a República Dominicana.

    La Celeste vuelve a salir a escena el martes 17 de noviembre contra el combinado centroamericano en el Domingo Burgueño Miguel de Maldonado, desde la hora 20:30, en lo que será su último partido en el año.

    Se tratará del quinto encuentro de Cachavacha al mando de la Celeste en los que suma tres victorias (4-1 ante Corea, 6-1 frente a India y 2-1 contra Argentina) y una caída (3-1 a manos de Japón).

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