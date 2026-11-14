Maximiliano Araújo tras el triunfo de ante Argentina en La Bombonera: "Tenía muchas ganas de poder convertir"

Maximiliano Araújo, autor del segundo gol del triunfo de Uruguay ante Argentina en La Bombonera, habló con la transmisión oficial donde dejó las sensaciones de su gol, la "espinita" que se sacó y también manifestó la importancia del juego.

De su gol dijo estar "muy feliz" y contó las "muchas emociones" que sintió cuando vio entrar la pelota. Expresó además que "tenía muchas ganas de poder convertir" en La Bombonera y que "por suerte se pudo dar".

Maxi recordó que en el último triunfo frente a Argentina en La Bombonera no pudo terminar el partido por lesión. El jugador del Sporting resaltó que si bien "lo importante era ganar" y la Celeste lo hizo con "un grandísimo esfuerzo de todos" se había quedado con "esa espinita por la lesión". "Por suerte pude hacer el gol y me voy muy feliz", concluyó.

Respecto a la importancia del clásico ante Argentina, el Papo manifestó "que era un partido que estábamos esperando". "Sabemos que nos enfrentamos a una de las mejores selecciones del mundo. Lo vienen demostrando hace muchísimo tiempo, ellos tienen grandísimos jugadores y para nosotros era una linda prueba", expresó. Además expresó que junto a Giorgian de Arrascaeta entendía que el partido "no era un amistoso". "Por suerte pudimos ganar, que era lo importante", concluyó.

Por último expresó su deseo de que ante República Dominicana en Maldonado "podamos también tener un gran partido" y mandó su invitación al hincha a que concurra al partido.

El jugador oriundo de Wanderers estiró su racha goleadora con la selección, sumando siete goles en los últimos seis partidos, luego de anotar con una definición poco ortodoxa en el segundo tiempo, tras un córner lanzado por de Arrascaeta. Además el Papo es el goleador en la era Diego Forlán con cuatro goles, uno a Japón, dos a India y el que consiguió frente a Argentina.