"Es el gol más importante de mi carrera": la emoción de Diego Romero al ser campeón del Clausura con Liverpool

Liverpool se consagró campeón del Torneo Clausura luego de una remontada memorable ante Danubio en Jardines del Hipódromo. Con un hombre menos y luego de comenzar en desventaja por el gol de Mateo Peralta a los 23 minutos, el equipo negriazul revirtió el resultado en el tramo final del partido con los tantos de Ruben Bentancourt a los 82', y Diego Romero a los 84'.

El título llegó a falta de una fecha para el cierre del campeonato y desató el festejo del plantel de Jorge Fossati, que ahora tendrá por delante la semifinal ante Racing, campeón del Apertura, en busca de un lugar en las finales de la Liga AUF Uruguaya.

Uno de los protagonistas de la remontada fue Diego Romero, autor del gol que terminó de sellar la victoria y que, por su significado, ubicó entre los más importantes de su carrera. "Creo que sí, por lo que significa para el grupo y para toda esta gente que acompañó más que nunca", expresó el futbolista.

Romero también explicó las claves de una reacción que parecía complicada después de la expulsión y el gol de Danubio. "Creo que el equipo no arrancó de la mejor manera, ellos no tuvieron llegadas prácticamente y en las que llegaron nos concretaron. El partido se hizo aún más cuesta arriba (por la expulsión), pero el equipo tenía un objetivo claro", analizó.

En ese sentido, destacó la intervención del entrenador durante el descanso: "El entretiempo nos vino bien, Jorge acomodó un poco las piezas, la charla de él fue fundamental para tranquilizar un poco al equipo para que podamos buscarlo y así sucedió".

Por su parte, Ruben Bentancourt, quien había anotado el empate a los 82', valoró la respuesta colectiva del equipo: "El equipo no se entregó, esto es lo que marca la difícil, estamos ahí". Y también tuvo palabras de reconocimiento hacia el rival: "Primero felicitar a Danubio por la cantidad de gente que trajo en el momento que está el club y los jugadores se brindaron al 100%, respetando. Ahora un pasito más y a seguir".

El delantero adelantó que el plantel tendrá un breve espacio para celebrar antes de volver a enfocarse en los objetivos deportivos. "Seguramente nos tomemos hoy para poder comer o juntarnos con la familia, disfrutar, que también hay que festejar las cosas lindas. Y seguir preparando, el martes ya prepararnos para el viernes y después ir por el Uruguayo que el club se lo merece", señaló.

Con el Clausura asegurado, Liverpool buscará ahora superar a Racing en la semifinal para meterse en las finales del campeonato. En paralelo, espera por la resolución de la Tabla Anual, que puede quedar en manos de Peñarol si vence a Defensor Sporting este domingo en el Franzini.

