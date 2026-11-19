Las elecciones del Banco de Previsión Social (BPS) a realizarse este domingo 22 de noviembre de 2026 definirán a los tres representantes sociales que integrarán el directorio del organismo: uno por trabajadores activos, uno por los jubilados y pensionistas, y otro por empresas contribuyentes.

En este acto eleccionario el voto será obligatorio para todas las personas que figuran como habilitadas. La regulación solo contempla exoneraciones explícitas para dos grupos de votantes:



Personas mayores de 75 años de edad.

de edad. Titulares de prestaciones por incapacidad, sin importar su edad.

Estas excepciones no alcanzan a los mandatarios o representantes designados para emitir el voto en nombre de empresas contribuyentes.

¿Tengo que votar en las elecciones del BPS?

La Corte Electoral tiene disponible en su sitio web el padrón de habilitados para votar, lo que permite a las personas ver si tienen la obligación de sufragar el domingo.

Al ingresar, se puede consultar si se tiene que votar, en qué orden u órdenes le corresponde votar, dónde votar y si el circuito es accesible. Se puede consultar usando la serie y el número de credencial cívica, cédula de identidad o por nombre.

La Corte Electoral recomienda que, si al realizar la búsqueda con credencial cívica no figuraran datos, también se consulte por nombre y apellido.

Si una persona no integra el padrón, no está obligada a votar ni recibirá sanciones o multas. Se dispuso de un período para que las personas pudieran realizar recursos al padrón preliminar, pero esa instancia ya finalizó.

Mujer poniendo su voto en una urna en las elecciones del BPS. Foto: Leonardo Mainé/El País.

Causales que permiten justificar la ausencia en la votación

La Corte Electoral confirmó que tramitará justificaciones únicamente bajo las siguientes causales:



Enfermedad, invalidez o imposibilidad física comprobada.

Razones de fuerza mayor.

Encontrarse fuera del país el día del acto electoral.

Estar domiciliado en un departamento distinto a aquel donde corresponde votar, un motivo que no resulta válido para los mandatarios empresariales.

Para quienes no puedan efectuar el voto y cuenten con un motivo justificado, la institución habilitará un formulario digital en su sitio web una vez finalizado el acto electoral. El plazo límite para solicitar la exoneración del pago de la sanción económica vencerá el jueves 21 de enero de 2027, a excepción de quienes se encuentren fuera del país.

Multas por no votar y no presentar una justificación válida

Las sanciones establecidas para los habilitados que no concurran a las urnas sin una causal válida varían según el orden de afiliación o la categoría empresarial correspondiente:



Los afiliados activos y pasivos deberán abonar una sanción de 1 UR .

y deberán abonar una sanción de . En el caso de los profesionales con títulos expedidos por la Universidad de la República (Udelar) o funcionarios públicos, el valor de la multa asciende a 2 UR.

Para las empresas contribuyentes, los montos se fijan en función del número de trabajadores registrados en la planilla. Se aplicará una multa de 6 UR para firmas de hasta 10 trabajadores, 12 UR para las que tengan entre 11 y 50 empleados, y 20 UR para aquellas con más de 50 dependientes.

Fachada del edificio sede del BPS. Foto: Estefanía Leal/Archivo El País.

Esta misma escala rige para las empresas que omitieron designar un mandatario dentro del plazo reglamentario.

Además, según lo informado por el organismo, el pago de la infracción se podrá gestionar a través de un servicio en línea que estará operativo finalizada la jornada electoral.