Sturla: la visita del papa León XIV sigue en pie y es "muy pronto" para saber si modificará qué hará en su visita

La Iglesia Católica uruguaya ratificó que sigue en pie la visita prevista del papa León XIV a Uruguay, pese a que el pontífice anunció este domingo en el Vaticano que se someterá a una intervención para que se le quite un nódulo localizado en un pulmón.

León XIV explicó al terminar el Ángelus que el nódulo se lo detectaron “durante unas revisiones” y “en una fase muy temprana”. La operación será en los próximos días en el Policlínico Gemelli, donde habitualmente se atienden los papas.

“Los médicos consideran conveniente intervenir y, por lo tanto, siguiendo sus consejos, he decidido operarme para removerlo”, dijo el pontífice, que tiene 71 años y nació en Estados Unidos. En mayo de 2025 los cardenales reunidos en la Capilla Sixtina lo eligieron papa para suceder al fallecido papa Francisco, el argentino Jorge Bergoglio.

”¡Me encomiendo a sus oraciones! ¡Feliz domingo!”, le dijo el papa León a los fieles que estaban reunidos en la plaza de San Pedro.

La operación está prevista para los próximos días y tras su realización, en principio, León estaría una semana internado. El papa, entonces, podría llegar a Uruguay el 6 de noviembre como estaba planeado. Está previsto que abandone el país rumbo a Argentina el 8 de noviembre y que luego vaya a Perú, donde fue obispo.

En respuesta a las preguntas de los periodistas, el director de la Sala de Prensa de la Santa Sede, Matteo Bruni, precisó que la intervención está prevista para los primeros días de esta semana y que el tiempo previsto para la estancia hospitalaria tras la operación es de aproximadamente siete días.

El cardenal Daniel Sturla, máxima jerarquía de la Iglesia Católica en Uruguay, dijo a El País que entiende que la operación no es particularmente compleja y que, en principio, las fechas de la gira latinoamericana de León se mantienen. Consultado respecto a si la situación planteada hará que su agenda sea menos intensa, señaló que “es muy pronto para responder”.

“Recemos por su pronta recuperación y continuemos con mayor ánimo la preparación de su visita a nuestra tierra", escribió Sturla en la red X.

En las misas de este domingo se oró especialmente por la pronta recuperación del papa.

La cancillería uruguaya no hizo ningún comentario este domingo.

El presidente de la Cámara de Representantes, Rodrigo Goñi, quien procuró, sin éxito, que se programara una visita del pontífice al Parlamento, escribió en X: “Acompañamos al Papa León XIV con nuestra oración y afecto ante su situación de salud que nos ha compartido”. “Rezamos por su fortaleza y pronta recuperación”, agregó.

Aunque el Vaticano no dio mayores detalles de la intervención, las prácticas habituales para este tipo de cuadros indican que actualmente la mayoría de estas cirugías se realizan mediante técnicas mínimamente invasivas. Entre ellas sobresale la cirugía torácica asistida por video, conocida como Cirugía de Toracoscopia Asistida por Video (VATS).

Este procedimiento se realiza bajo anestesia general o total, con intubación de la vía aérea para que el paciente pueda respirar durante la misma. Se utilizan pequeñas incisiones en el costado del tórax para insertar una cámara y otras herramientas. Debido a que es mínimamente invasiva, generalmente permite a los pacientes recuperarse rápidamente.

Está previsto que el papa llegue a Montevideo el viernes 6 de noviembre y que en la mañana del sábado 7 vaya a Paysandú por unas horas porque en la tarde volverá a la capital. El domingo 8 de noviembre oficiará misa en la catedral de Florida, donde está la imagen de la Virgen de los Treinta y Tres, patrona de Uruguay. Ese mismo día dejará el país.