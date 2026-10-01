Milei llegó a Francia y se reunirá con Macron: oportunidades de inversión, OCDE y diferencias políticas

Francia recibe hoy jueves al presidente argentino, Javier Milei, para reforzar la relación económica bilateral y explorar nuevas oportunidades de inversión, especialmente en minerales críticos, sin dejar de lado las divergencias políticas.

Según avanzó ayer el Elíseo, el presidente francés, Emmanuel Macron, abordará también en el encuentro con Milei las diferencias entre ambos sobre Europa, el multilateralismo y la relación con otros socios europeos e internacionales. “Tenemos inspiraciones políticas diferentes, por decirlo suavemente, con el presidente Milei”, dijeron las fuentes.

La visita de trabajo de Milei a París, donde aterrizó ayer, se debe a la celebración el jueves y viernes de la “Argentina Week”, organizada por la Embajada del país, en la sede de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), un foro destinado a tratar de captar inversiones de empresas europeas.

El Elíseo considera a Argentina un socio relevante en América Latina tanto por sus relaciones comerciales como por su importancia estratégica en el acceso a minerales críticos, especialmente litio y cobre, declararon fuentes de la Presidencia francesa en un encuentro con la prensa.

Un camión de Reporteros Sin Fronteras (RSF) exhibe un mensaje de bienvenida al presidente argentino Javier Milei, en París. Foto: AFP

Macron recibirá a Milei en el Palacio del Elíseo a las 18:30 locales y ambos participarán, además, en un encuentro con empresas francesas que ya operan en Argentina o que estudian ampliar su presencia en el país.

El encuentro permitirá abordar también las relaciones entre la UE y Argentina, así como el acuerdo comercial entre la UE y el Mercosur, cuya aplicación provisional comenzó recientemente.

Francia considera que el acuerdo ofrece oportunidades para las empresas europeas, pero advierte de que será “vigilante” especialmente sobre sus efectos sobre el sector agrícola y el cumplimiento de las normas sanitarias europeas.

En relación con las islas Malvinas, Francia mantiene una posición basada en el derecho internacional y sostiene que los litigios territoriales deben resolverse mediante los mecanismos internacionales previstos.

Francia quiere además construir “una asociación sólida” países latinoamericanos que no quieran verse obligados a elegir entre Estados Unidos y China.

Y no quiere, por otra parte, “prescribir a Argentina” qué posición adoptar sobre Kiev, pero el Elíseo señaló que “cuanto más amplio sea el círculo de quienes aplican sanciones a Rusia y apoyan a Ucrania, mejor estará Ucrania”.

Manifestantes portan pancartas participan en una concentración en apoyo del presidente argentino Javier Milei. Foto: AFP

OCDE

Francia reiterará su respaldo al proceso de adhesión de Argentina a la OCDE -una candidatura que París apoya activamente desde 2025- y cuya sede dará cobijo a la “Argentina Week”. Empresas francesas y de otros países europeos, principalmente de los sectores de infraestructura y energía (la francesa TotalEnergies, la italiana Eni o la alemana SEFE Group), de minería (la francesa Eramet, la británico-australiana Rio Tinto o la suiza Glencore) o bancarios (el español Santander), participarán los dos días en encuentros con Milei y varios miembros de su gobierno para analizar oportunidades concretas de inversión.

Será un encuentro en el que ministros (Economía, Exteriores y Desregulación), gobernadores de varias provincias y empresarios argentinos se emplearán a fondo para atraer inversiones, con Milei y el presidente del Banco Central del país, Santiago Bausili.

La visita de trabajo de Milei concluirá mañana viernes con una ceremonia privada en el Foro Económico de París en la que el mandatario argentino recibirá el Premio de Acción Pública 2026 por el “alcance y la coherencia” del programa económico que ha impulsado desde que llegó a la Presidencia en diciembre de 2023. EFE