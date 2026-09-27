El presidente Milei buscará inversores en Francia y otras oportunidades vinculadas al acuerdo Mercosur-UE

El presidente argentino, Javier Milei, viajará a París entre el 30 de septiembre y el 2 de octubre para participar de la segunda edición de la ‘Argentina Week’, un encuentro que reunirá a funcionarios, gobernadores, empresarios argentinos con ejecutivos de compañías internacionales para promover inversiones en su país.

El programa de la ‘Argentina Week” incluye actividades con especial atención a energía, minería, agroindustria, tecnología, salud y comercio.

Durante su visita, Milei también podría mantener una reunión bilateral con el presidente francés, Emmanuel Macron, aunque el encuentro todavía no fue confirmado oficialmente. Según medios argentinos, el eventual encuentro tendría lugar el 1 de octubre, durante la jornada central de la ‘Argentina Week’.

El Château de la Muette, sede de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), será escenario de las actividades del primer día, en el que Milei será el principal orador, presentado por el embajador argentino en Francia, Ian Sielecki.

El programa prevé un bloque inicial sobre la transformación macroeconómica argentina, con la participación del ministro de Economía, Luis Caputo, y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili.

La agenda continuará con una exposición del director ejecutivo de la Agencia Internacional de Energía, Fatih Birol, y un panel sobre Argentina LNG, en el que participarán el presidente de YPF, Horacio Marín; el CEO de ADNOC y ministro de Industria de Emiratos Árabes Unidos, Sultan Al Jaber, y el CEO de ENI, Claudio Descalzi. También habrá presentaciones sobre gas, Vaca Muerta y un proyecto de urea, además de bloques dedicados a minería, litio, cobre y agroindustria.

Javier Milei (izq.) y su ministro de Economía Luis Caputo posando en la Casa Rosada. Foto: AFP

El 2 de octubre, la programación se dividirá en encuentros sectoriales sobre energía, minerales críticos y sector nuclear, tecnología e inteligencia artificial, comercio internacional y las oportunidades vinculadas al acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea.

La delegación argentina incluirá a integrantes del gabinete y a gobernadores, y entre los empresarios previstos figuran representantes de la petrolera YPF, Pan American Energy, Pampa Energía, Globant, Adecoagro, Cresud, Aeropuertos Argentina.

La Argentina Week es organizada por la Embajada argentina en Francia, y busca potenciales inversores. EFE