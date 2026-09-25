Las incómodas preguntas de un periodista estadounidense a Javier Milei sobre la economía de Argentina

El presidente de Argentina, Javier Milei, atravesó el jueves una entrevista exigente durante su visita a Estados Unidos. El cuestionario de John Micklethwait, editor global de Bloomberg, lo llevó a terrenos incómodos en el conversatorio realizado en The Economic Club de Nueva York.

El mandatario, en muchos momentos con respuestas esquivas, fue consultado sobre la posibilidad de que la economía argentina entre en recesión durante su gobierno, la suba del desempleo, las restricciones cambiarias, el vínculo comercial con China y sus chances de reelección en 2027.

Ante los datos que le presentó el entrevistador, Milei negó estar preocupado por una recesión económica y rechazó que el desempleo haya aumentado “sustancialmente” durante su mandato. En paralelo, evitó pronunciarse sobre la fecha en que levantará definitivamente las restricciones cambiarias en Argentina, las chances de eliminar las elecciones PASO y el vínculo comercial con China.

Afirmó que está “muy tranquilo” de cara a las elecciones presidenciales de 2027 en las que buscará su reelección. Tildó de “cavernícola” a la oposición y apuntó especialmente contra el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, a quien volvió a llamar “enano soviético”.

En un mensaje para la política interna, Milei puso en duda que los argentinos vayan a votar a un “sustituto de segunda calidad”. En otras palabras, a un candidato con propuestas afines a las de La Libertad Avanza. Milei abordó así, abiertamente, la posibilidad de que haya escisiones dentro de sus filas, justo cuando Patricia Bullrich marca diferencias con el gobierno como no lo había hecho antes.

Cifras "bastante malas"

El entrevistador planteó que este año se registraron “cifras bastante malas” en términos de crecimiento y le preguntó al presidente argentino si le preocupa que el país ingrese en un período de recesión dado que se enfrenta a seis meses en los que la economía podría contraerse. “No”, respondió Milei de manera escueta. Afirmó que Argentina “está creciendo” desde inicios de 2024 “de manera ininterrumpida”.

De acuerdo a su explicación, las cifras negativas aparecen en los indicadores desestacionalizados “que muestran mucha volatilidad” y, puntualizó, se construyen en función de ponderadores “del pasado”. En rigor, la economía argentina cayó 0,6% en el segundo trimestre del año frente a los primeros tres meses de 2026, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). “El tendencia ciclo sigue creciendo sin ningún tipo de problemas”, agregó el mandatario.

Desempleo que "preocupa"

“La tasa de desempleo ha aumentado”, expresó el editor global de Bloomberg, y agregó que el fenómeno se ubica entre las principales preocupaciones de los argentinos en las encuestas. “¿Cómo va a abordar este problema sin volver a impulsar la inflación?“, preguntó. A priori, Milei negó que el desempleo haya aumentado “sustancialmente”. Hoy la desocupación en Argentina se ubica en 7,9%, mientras en diciembre de 2023 registraba un 5,7%, según datos del Indec. Milei respondió que “la tasa de desempleo promedio de la historia argentina es de 9,8%“.

Luego, el presidente se refirió a la informalidad del mercado de trabajo. “No es cierto que la economía argentina no genere puestos de trabajo. Ha generado 520.000 puestos de trabajo”, dijo. “Lo que sucede –argumentó– es que estos puestos de trabajo se están dando en el sector informal. Entonces hay contracción en el sector formal y hay expansión en el sector informal. En el neto es expansivo”, sostuvo.

Enseguida aprovechó para apuntar contra medios de comunicación y economistas que “odian” al gobierno y tienen que “justificar que le han errado” en el pronóstico de que el modelo económico “iba a salir mal”, señaló.

También dedicó un párrafo para la oposición: “El sector informal se expande mucho porque la economía argentina está teniendo muchos cambios estructurales y no podemos negar la posibilidad de que vuelvan los cavernícolas”. Y agregó un insulto para Axel Kicillof, quien esta semana viajó a Estados Unidos y participó de reuniones con inversores y líderes progresistas: “Los Hermanos Macana [personajes animados] son muy civilizados comparados con el enano soviético, que estuvo diciendo pavadas por estos lugares el día de ayer creo. Estoy refiriéndome al gobernador de la provincia de Buenos Aires”.

Elecciones 2027

El entrevistador insistió con los sondeos que revelan la preocupación de los argentinos por el desempleo y le consultó por la confianza que tiene en reelegir en 2027. El jefe de Estado sostuvo que las encuestas “dependen mucho” de “quién las hace” y de “cómo se construye la pregunta”. “Lo que digan las encuestas es bastante relativo”, cuestionó.

Respecto de la reelección, dijo estar “muy tranquilo” dado que “el 70% de los argentinos no quieren volver al pasado”. A su vez, afirmó que sus “posibles oponentes” tienen “el pasado por delante; tienen entre 25 y 50 años en la política, son parte de la decadencia argentina”.

El presidente también se refirió a la posibilidad de que compitan otros candidatos con propuestas afines a su gobierno, lo que algunos plantean como un “mileísmo sin Milei”. “Si ustedes pueden comprar un bien de primera calidad, ¿por qué van a comprar un sustituto de segunda o dudosa calidad al mismo precio? Nadie haría algo tan estúpido. Por lo tanto, yo tengo mucha confianza en los argentinos que van a quedarse con la versión del cambio de primera mano, no de la segunda marca o tercera”, contestó.

¿Cuándo elimina las PASO?

Ante la consulta sobre la eliminación de las Primarias Abiertas Simultáneas Obligatorias (PASO), cuyo tratamiento en el Congreso permanece congelado prácticamente desde su presentación en abril pasado, Milei sostuvo que es un asunto que está “trabajando el ala política”. “Todo el mundo sabe que a mí la política mucho no me sienta”, dijo, entre risas.

El periodista Micklethwait insistió: “¿Cuándo irá al Congreso? ¿La votarán este año?”. El presidente evadió la consulta. En cambio, repitió los argumentos por los que busca la eliminación de las primarias, que considera un “instrumento siniestro”: desgastan a los votantes, permite que los oficialismos “manipulen” el electorado “con gasto público” –luego de conocer sus resultados– e implica “millones de dólares que son para beneficio de la política”.

¿Cuándo será un "verdadero" libertario?

El entrevistador recordó que Milei expresaba su admiración por Ronald Reagan, expresidente de Estados Unidos, y Margaret Thatcher, exprimera ministra del Reino Unido, dos de los principales exponentes del liberalismo económico en la historia reciente, y le preguntó: “¿Cuándo va a convertirse en un verdadero defensor del libre mercado y va a eliminar los controles de capitales?”

“Las restricciones están prácticamente todas removidas”, respondió Milei. “Las vamos a levantar cuando creamos que es el momento de hacerlo”, respondió, sin mayores precisiones, y pidió tener en cuenta “el infierno” del que partió el gobierno.

También apuntó contra la oposición: “Sigo siendo tan anarquista como siempre, sigo siendo tan liberal libertario como siempre, pero tengo la responsabilidad de gobernar para 48 millones de argentinos sabiendo que del otro lado hay gente que está dispuesta a romperlo todo”.

El cepo cambiario sigue vigente para las empresas, en contraste con las personas humanas, para quienes se levantó en abril de 2025.

Milei te habla de Thatcher, Reagan y nombra Milton Friedman al perro, pero cuando un periodista le pregunta cuándo va a poder sacar su plata sin controles de capital, cuando le pregunta cuánta de esa libertad económica que pregona existe realmente en Argentina, la motosierra se… pic.twitter.com/JTQGN8Yifa — Ariel ™️ (@ComputerSezNo) September 25, 2026

Las críticas a China

El editor de Bloomberg le recordó al mandatario las críticas que hacía a China antes de desembarcar en la Casa Rosada (había afirmado que no haría “pactos con comunistas”, en alusión específica al gigante asiático) y lo contrastó con la situación actual, en la que el país es el “principal socio comercial” de la Argentina. Ejemplificó que por las calles se ven autos de BYD, la automotriz china. “¿Está conforme con la relación con China?”, le preguntó.

“Los autos no los importo yo, los importan los individuos. Que los individuos compren los autos donde se les dé la gana. ¿Quién soy yo para decir dónde tienen que comprar los autos?”, respondió. No hizo mayores declaraciones sobre el vínculo comercial con China, al tiempo que, ante la consulta del entrevistador, evitó juzgar las políticas proteccionistas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Por:Denise Chmois, La Nación/GDA