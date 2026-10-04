El presidente Javier Milei ofrece la ciudadanía argentina a cambio de inversiones en su país

Argentina otorgará la ciudadanía a extranjeros interesados que inviertan al menos 350.000 dólares en el Tesoro nacional, informó el gobierno, tras una semana de promoción en París en la que se anunciaron millonarias inversiones de empresas internacionales.

Pese a un clima que la favorece, en 2025 la inversión extranjera directa en Argentina fue la más baja entre las principales economías de América Latina, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

El Programa de Ciudadanía por Inversión anunciado por el gobierno estará operativo en el transcurso del cuarto trimestre del año y propone dos modalidades. “Realizar un aporte directo y no reembolsable al Tesoro Nacional por 350.000 dólares o suscribir un título público de 800.000 dólares creado específicamente” para este fin, según un comunicado oficial.

El beneficio puede extenderse a cónyuges e hijos de los solicitantes por 100.000 y 25.000 dólares si son menores de edad, respectivamente.

“Los recursos obtenidos se destinarán a continuar fortaleciendo la posición fiscal y financiera de la República Argentina”, explica el comunicado. El esquema “contempla un proceso de evaluación riguroso (...) garantizando la trazabilidad de los fondos, la prevención del lavado de activos y la seguridad nacional”, sostuvo el Ministerio de Economía en X.

El ministro del área, Luis Caputo, detalló en la misma red social que la iniciativa garantiza “transparencia financiera y gestión de riesgos, alineados con las recomendaciones de la OCDE y el GAFI”, el Grupo de Acción Financiera Internacional del G7 contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.

Se trata de “una medida consistente con la visión de economía de mercado en la mayor cantidad de rubros posibles” de Milei, dijo el economista Marcelo Elizondo, quien no cree “que vaya a ser demasiado exitoso”. El anuncio también despertó reproches: “Podría hacer que traigamos narcotraficantes, personas de dudoso origen que no son admitidas en otros países”, dijo el economista Pablo Tigani, habitual crítico de la gestión del presidente Javier Milei.

La medida coincide con la eliminación de los límites a la compra de tierras rurales por parte de extranjeros, tras un fallo de la Corte Suprema que dejó firme un decreto de Milei que deroga el tope del 15% que existía por ley.

Licencias petroleras Gran Bretaña exige licencias en Malvinas El gobierno británico confirmó el viernes ante la Cámara de los Comunes que a partir de ahora, todas las licencias petroleras en las Islas Malvinas requerirán el consentimiento del Foreign Secretary, el secretario de Estado de Asuntos Exteriores. Asume así una responsabilidad con ese permiso, entendiendo que fortalecerá la confianza empresarial que solo contaba, hasta ahora, con contratos firmados por el gobierno isleño, con apoyo del Reino Unido. Sin embargo, evitó precisar si Londres intervino específicamente en la autorización del proyecto petrolero Sea Lion, cuya primera producción está prevista para 2028, que opera con licencias ya existentes, prorrogadas recientemente, pero no con una nueva, de acuerdo a lo que explicó el funcionario en el Parlamento. Esto ocurre en momentos de renovada tensión con la Argentina por la explotación de recursos en las aguas cercanas al archipiélago.

El 15 de septiembre pasado, ante la requisitoria del opositor Partido Conservador, el Foreign Office envió una nota a la Cámara de los Comunes advirtiendo que el secretario de Estado debe consentir las nuevas licencias de hidrocarburos otorgadas en las islas, bajo legislación local, pero ayer lo ratificó con una respuesta mucho más enfática, anunciando que directamente no se podrán otorgar licencias de explotación de petróleo en Malvinas sin el consentimiento del secretario de Estado.

Desde Francia

La ciudadanía por inversión fue anunciada durante la visita promocional que ha realizado el presidente argentino a Francia en el marco de la Argentina Week en París. El evento empresarial busca inversiones principalmente ligadas a un régimen especial con beneficios fiscales y aduaneros para proyectos mineros, energéticos y agroindustriales.

En ese espacio, el pasado viernes se anunció una inversión de la minera suiza Glencore de 4.000 millones de dólares para la extracción de cobre en el noroeste del país.

Este régimen “proporciona la certeza fiscal y regulatoria necesaria para comprometer capital a esta escala”, dijo el CEO de Glencore Argentina, Martín Pérez de Solay, en un comunicado publicado en el sitio de la empresa.

En el mismo foro, el gigante de los hidrocarburos francés TotalEnergies anunció el jueves 10.000 millones de dólares de inversión en la Patagonia.

Pese a los anuncios, Argentina mantiene bajo su caudal de inversiones extranjeras.

Según la OCDE, el país recibió el año pasado 3.134 millones de dólares en inversión extranjera directa, mientras Brasil captó 76.877 millones de dólares y México 40.871 millones.

“Argentina sigue siendo un país que genera dudas”, señaló Elizondo. El país tiene que “probar que efectivamente lo que está haciendo se va a mantener en el tiempo”, agregó.

En otro orden, se mantienen las tensiones entre el gobierno argentino y Reino Unido por el tema de las Malvinas y, según analistas, la situación se mantendrá en el tiempo por los recursos naturales que se encuentran allí, por lo que el conflicto va más allá de un asunto de soberanía nacional como era hace años atrás.

Con información de EFE y AFP