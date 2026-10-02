Milei en París: del destaque del modelo argentino y la crítica a la burocracia europea a la reunión con Macron

Ante una selecta audiencia formada por inversores, diplomáticos y analistas, el presidente de Argentina, Javier Milei, presumió ayer en París su modelo económico; criticó a los actuales gobiernos europeos y destacó el crecimiento y la capacidad de atracción argentinas.

Desde el principal auditorio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) de París, Milei pronunció un discurso con guiños electorales, a un año de que se celebren comicios en Argentina, y de reproches a las administraciones europeas.

El mandatario criticó el exceso de burocracia que, en su opinión, afecta a la vida empresarial en el viejo continente, al tiempo que aseveró que las capitales europeas están promoviendo “una inmigración descontrolada” y “engordando al Estado”, lo que aumenta los déficits fiscales.

“Argentina está tomando la dirección contraria”, dijo ante un auditorio con un presencia mayoritaría de argentinos y en el que en la primera fila figuraba la hermana del mandatario, Karina Milei.

El presidente de Francia, Emmanuel Macronm recibe al presidente de Argentina, Javier Milei, antes de su reunión en el Palacio del Elíseo en París. Foto: AFP

El presidente también defendió la complementariedad entre los sectores agrícolas argentino y europeo, y llamó a profundizar los vínculos entre capital y trabajo. Dijo que la economía argentina ha avanzado más “en 30 meses” que en los últimos 100 años y criticó “el socialismo” de los anteriores gobiernos. “Imagínense que si los resultados en las urnas nos acompañan y teniendo mayoría, les aviso: se viene un proceso de cambio como nunca antes en la historia argentina.

Lo menciono porque el año que viene tenemos elecciones y sabemos que en la Argentina los periodos electorales son temporadas de maniobras desestabilizadoras e intentos golpistas”, agregó. En la misma línea se expresó el ministro de Economía, Luis Caputo, encargado de abrir la “Argentina Week”, quien aprovechó su discurso ante empresarios europeos para instarles a invertir en su país.

El ministro subrayó que los miembros del gabinete de Milei están “sinceramente deseosos de liberar todo nuestro potencial y poder convertirnos, como lo fuimos hace un siglo, en uno de los líderes de la economía global”, al tiempo que garantizó un entorno económico en el país que garantiza la seguridad de las inversiones.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron (izquierda), estrecha la mano del presidente de Argentina, Javier Milei. Foto: AFP

Cita con Macron

Tras la primera jornada de la “Argentina Week”, Milei se reunió con su homólogo francés, Emmanuel Macron, y con empresarios. Fuentes del Elíseo indicaron que, además del fortalecimiento de los lazos comerciales y los minerales críticos, la cita iba a abordar divergencias políticas respecto al multilateralismo y las relaciones con la UE. Milei y su comitiva ponen fin a este viaje de trabajo hoy. El mandatario recibirá una distinción por parte del Foro Económico de París antes de emprender su regreso a Buenos Aires.