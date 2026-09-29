Cristina Kirchner tiene “la voluntad” de ser candidata a presidenta de Argentina, dijo su hijo Máximo

Cristina Kirchner tiene "la voluntad" de presentarse nuevamente como candidata a presidenta de Argentina, aseguró este lunes en una entrevista su hijo, el diputado por el Partido Justicialista Máximo Kirchner.

“La capacidad electoral de Cristina está vista. Fue tres veces en una boleta presidencial: dos veces fue electa presidenta y, una, vicepresidenta. Perón llega ahí nomás, pero las tres como presidente. Hay un montón de gente que la quiere votar”, afirmó Máximo Kirchner en declaraciones a Infobae.

La expresidenta tiene la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, aplicada en la condena a seis años de prisión por el caso Vialidad.

Maximo Kirchner, hijo de Cristina Fernández. Foto: La Nacion/GDA

Según afirmó el hijo de la expresidenta, el recurso contra la condena penal que sus abogados llevaron a Naciones Unidas resulta clave. “Desde el día que inició el camino de la ONU, creo que tiene voluntad de representar los intereses de los argentinos y argentinas”, subrayó Kirchner. Sostuvo, además, que “el esfuerzo y voluntad están concentrados en el plano internacional”, por una sentencia “en la que es más alta la [pena] accesoria que la principal”.

El respaldo militante a la figura de la expresidenta

“Le hace mal a la democracia argentina que tantos millones quieran votar a alguien y no puedan hacerlo. Empieza a falsearse el sistema democrático”, aseveró el líder de la agrupación La Cámpora.

Para el diputado, Cristina “está creciendo mucho en los jóvenes y en los sectores populares”. En su defensa de la candidatura de la expresidenta, también destacó que “hay una valoración en la credibilidad de la palabra de Cristina, incluso de aquel que no la va a votar jamás, pero que sabe que dice ‘Voy a hacer esto’”. En ese sentido, marcó diferencias con el gobierno de Alberto Fernández, del que Cristina fue vicepresidenta. “Al último peronismo lo que le pasaba es que se levantaba y decía ‘Le voy a declarar la guerra a la inflación’ y no se tomaban decisiones”, resaltó.

No fue la primera vez que Máximo Kirchner propuso la candidatura presidencial de su madre. Entre otras, el 9 de julio dijo, en Carmen de Areco: “Cuando nosotros proponemos que sea nuestra candidata, no queremos joder la vida y el destino a nadie. No es que estamos haciendo alguna maldad, Entendemos que es la mujer más capacitada”.

La interna del peronismo

Al ser consultado sobre las diferencias políticas y personales con el gobernador Axel Kicillof, el otro polo de la interna peronista, el diputado Kirchner se refirió a la distancia política y deslizó que el mandatario bonaerense se corrió de la senda kirchnerista. “Diferencias políticas hay. Una: Cristina presidenta del PJ. Muchos argentinos, y yo, entienden que tiene que ser la presidenta del Partido Justicialista a nivel nacional, y él no. El terreno de lo personal queda subsumido. Nosotros seguimos estando en el mismo lugar de siempre, nosotros no nos movimos. Quizás, la persona que se movió pueda explicarlo mejor. Yo no quiero responder por él, porque él tampoco tendría que responder por mí. Cuando hay debate o discusión, lo hago de una manera sana”, aseguró.

La expresidenta argent Cristina Kirchner saluda al llegar a su domicilio en Buenos Aires. Foto: AFP

En su mención a la interna con Kicillof, el legislador recordó las elecciones de 2019, cuando Cristina Kirchner bendijo a su exministro de Economía como candidato en la provincia de Buenos Aires. “Acompañamos la decisión de Cristina de 2019, más allá de lo que yo pensaba que debía hacerse. Hubo un desempeño de él, en ese 2019, recorriendo toda la provincia de Buenos Aires que fue acompañado por diferentes estructuras organizativas y militantes”, indicó.

Ante la proximidad del inicio de los juicios por los casos Hotesur (el 23 de octubre) y Los Sauces (que empezará en marzo de 2027), en los que es uno de los acusados, Máximo Kirchner rechazó tener miedo de ir preso. “Miedo tuve el 1º de septiembre [de 2022] a las diez de la noche, cuando la quisieron matar a Cristina. No solo por ella, porque tengo hijos chiquitos; miedo por las reacciones. No sé qué van a hacer. Esto ya había sido cerrado en 2022, 2023. La disparidad en el trato del Poder Judicial dependiendo de la persona que está sentada en el banquillo, hace pensar que pueden hacer lo que quieran o les convenga”, remarcó.

“Si tuviera miedo, hubiera votado a favor del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional; si tuviera miedo, no hubiera hecho el aporte de las grandes fortunas. Hoy, el poder económico gerencia el Poder Judicial. Llaman la atención las fechas y que, de un día para el otro, lo hayan estructurado como lo estructuraron”, completó sobre la agenda de juicios que lo involucran junto a su madre y el empresario kirchnerista Lázaro Báez.

La Nación/GDA