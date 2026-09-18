Habrá dos juicios contra Cristina Kirchner y su hijo por las causas Hotesur y Los Sauces: ¿cuándo comenzarán?

El Tribunal Oral Federal N° 5 resolvió que el 23 de octubre próximo comience el juicio oral por la causa Los Sauces, que tiene como principales acusados a Cristina, su hijo Máximo Kirchner y a los empresarios Lázaro Báez y Cristóbal López.

Además, la causa paralela, denominada Hotesur, con la expresidenta como principal imputada junto a Báez, se iniciará el 19 de marzo de 2027.

Serán dos juicios sucesivos. El primero tendrá veredicto antes del 19 de marzo y luego comenzará Hotesur. Con lo cual, en pleno año electoral, se conocerán dos sentencias sucesivas que involucrarán a Cristina Kirchner y a su hijo Máximo.

La hipótesis es que Cristina Kirchner integró una asociación ilícita y obtuvo dinero de la corrupción que fue lavado mediante las transferencias que le hacían a las empresas de los Kirchner los empresarios beneficiados con fondos públicos durante los gobiernos de la expresidenta, como Báez y López.

El diputado Máximo Kirchner está procesado en esta causa porque integraba el directorio de las empresas de los Kirchner.

La decisión es de los jueces que estarán a cargo de ambos procesos: José Michilini, Adriana Palliotti y Fernando Machado Pelloni, juez subrogante que con esta decisión ya queda abrazado a esta causa hasta su finalización, interpretaron fuentes de los tribunales.

Máximo Kirchner, diputado argentino. Foto: La Nacion/GDA

El fiscal en ambas causas es Diego Velasco, que acusará por asociación ilícita y lavado de dinero.

El caso Los Sauces persigue la supuesta maniobra de lavado mediante el alquiler de propiedades de los Kirchner que realizaban las empresas de López y de Báez. Pagaron 25.968.042,30 pesos entre 2009 y 2016, lo que representa el 88% de la facturación de la firma de la entonces familia presidencial. El juicio comenzará el viernes 23 de octubre próximo, a las 10.

Los Sauces apunta a contratos de alquiler con empresas de los grupos Báez e Indalo . Es decir que la acusación sostiene que los alquileres eran la fuente del retorno.

El caso Hotesur apunta a la contratación de habitaciones de los hoteles Alto Calafate y Las Dunas, de los Kirchner, por las empresas de Báez, que presuntamente no las utilizaban, según la acusación de los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques. Los Kirchner recibieron más de 28 millones de pesos de ese entonces.

Los jueces tomaron la decisión este jueves, horas después de que se conociera la citación a una audiencia por parte de la Cámara de Casación para indicarles que comiencen el juicio con premura.

Por eso eligieron este formato desdoblado: de modo que los testigos de Los Sauces sean interrogados por los abogados de los acusados en ese caso, y luego los testigos del caso Hotesur sean interrogados por los acusados en el otro caso.

Lázaro Báez fue trasladado en ambulancia entre la unidad penitenciaria y el Juzgado Federal de Río Gallegos, Santa Cruz Foto: La Nación (GDA)

Hay 20 testigos comunes a ambos juicios, que serán interrogados en dos audiencias o en una misma audiencia sobre ambos casos.

Este desdoblamiento permite hacer un juicio con menos imputados y letrados en la sala y más manejable para los jueces y flexible en los tiempos.

Las audiencias de Los Sauces serán los lunes, viernes y sábados. Además, el tribunal habilitó los sábados 24 y 31 de octubre de 2026 y la primera semana de la feria judicial de enero de 2027, con la segunda semana reservada por si hiciera falta.

En el expediente están acusados la expresidenta Cristina Kirchner, su hijo Máximo Kirchner, el empresario Lázaro Báez y los dueños del Grupo Indalo, Cristóbal López y Fabián De Sousa, entre otros imputados, por lavado de dinero y asociación ilícita.

En la resolución, los jueces advierten que desarrollar el debate en forma conjunta y no desdoblada podía implicar que este juicio se prolongara por más de dos años. Así, habría un fallo en marzo de 2027 y otro antes de fin de ese año. Cada proceso tiene unos 150 testigos propios y las nóminas coinciden en poco más de veinte.

En un debate único, defensas y querellas que solo intervienen en uno de los expedientes quedarían obligadas a asistir a extensas audiencias sobre hechos ajenos a su causa.

Cristóbal López llega a la audiencia de organización del juicio oral en la causa Los Sauces Hotesur en sala Amia de los tribunales de Comodoro Py Foto: Ricardo Pristupluk - La Nación (GDA)

Delitos precedentes

En el caso de Báez, se investiga como delito precedente de esta maniobra de lavado de dinero el fraude constatado en la causa Vialidad, por el que fueron condenados Báez y la propia Cristina Kirchner. Es decir, se favoreció a Báez con la obra pública y parte de los fondos que recibió regresaban al patrimonio de los Kirchner en contrataciones hoteleras que nadie ocupó.

En esta hipótesis la acusación por asociación ilícita y lavado de dinero tiene que sortear un obstáculo si quiere mantenerse.

Cristina Kirchner ya fue absuelta por asociación ilícita con sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada y la defensa dice que no puede ser juzgada nuevamente por ese delito. La fiscalía entiende que sí es posible comenzar el juicio con esta acusación.

En la causa Los Sauces hay otro asunto espinoso para la acusación. El delito precedente que se considera previo al lavado sería el que permitió a Cristóbal López retener impuestos a los combustibles de su petrolera Oil y capitalizar sus empresas.

Sin embargo, López y su exsocio De Sousa están absueltos por este delito, en un fallo que está en revisión de la Corte Suprema. Sí fue condenado el extitular de la AFIP Ricardo Echegaray por permitir que los empresarios se beneficiaran con la retención impositiva.

Una de las pruebas clave de los dos juicios es el peritaje contable final sobre los fondos transferidos desde las empresas de López y Báez a las empresas de la familia Kirchner.

Hotel Las Dunas, en El Calafate, provincia de Santa Cruz Foto: La Nación (GDA)

Ya se presentó un informe preliminar donde el fiscal Velasco probó que las transferencias de Báez a los Kirchner se corresponden con pagos parciales que recibió de Vialidad en licitaciones amañadas.

El juez transmitió que en las audiencias probatorias en las que declaren testigos los imputados podrán estar representados por sus defensas, pero en aquellas otras en las que se requiera la participación de los acusados, como en las indagatorias, todos deberán, sin excepción, estar presentes en la Sala AMIA de Comodoro Py.

Así, la expresidenta deberá acudir a los tribunales cuando le toque ser indagada, como lo hizo en el juicio por los Cuadernos de las Coimas.

El tribunal dejó abierto un margen para la virtualidad para aquellos imputados que no residan en la Capital y quieran poder seguir las audiencias en las que su presencia no sea un requisito. Se evaluará caso por caso.

El abogado Beraldi pidió la exclusión de unos 30 testigos propuestos por la Oficina Anticorrupción, dado que este organismo no es parte del expediente.

El caso Hotesur-Los Sauces fue elevado a juicio oral hace cinco años. El Tribunal Oral Federal 5, con otra integración y los votos de Adrián Grünberg y Daniel Obligado, sobreseyó a todos los acusados, incluidos Cristina y Máximo Kirchner, sin juzgarlos.

Comodoro PY 2020 en la ciudad de Buenos Aires, sede de la Justicia Federal. Foto: Archivo El País

Pero esa sentencia fue revertida por la Sala I de la Cámara de Casación (con los votos de Diego Barroetaveña y Daniel Petrone), que excluyó del caso a la hija de la expresidenta, Florencia Kirchner.

Entre los acusados también se encuentran Romina de los Ángeles Mercado, sobrina de Kirchner y expresidenta de Hotesur SA, y Patricio Pereyra Arandia, esposo de Mercado y directivo de la compañía.

También Osvaldo “Bochi” Sanfelice, expresidente y administrador de Hotesur; Víctor Manzanares, contador histórico de la familia Kirchner y arrepentido en el caso Cuadernos; Ricardo Leandro Albornoz, escribano; Martín Báez, hijo del empresario patagónico, y Julio Enrique Mendoza, expresidente de Austral.

El listado se completa con César Gerardo Andrés, contador; Adrián Esteban Berni, abogado y directivo de Valle Mitre S.A.; Emilio Carlos Martín, directivo, y Óscar Alberto Leiva, Edith Magdalena Gelves, Martín Samuel Jacobs y Alejandro Fermín Ruiz, que fueron todos empleados o apoderados menores. Hernán Cappiello - La Nación / GDA