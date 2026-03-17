"Me dicen Cristina": la irónica respuesta de Kirchner ante el tribunal en el juicio de los cuadernos

La expresidenta argentina Cristina Kirchner, presa en su casa cumpliendo una condena de 6 años por corrupción en la causa Vialidad, declaró hoy durante casi una hora en la causa de los cuadernos de las coimas en los tribunales de Comodoro Py 2002.

Previo al comienzo de su alocución, debió responder un interrogatorio del juez Enrique Méndez Signori sobre datos personales que evidenciaron la tensión con el tribunal. En varias oportunidades, la líder peronista respondió con ironía. "¿Tiene algún apodo?", preguntó el juez, a lo que Krichner respondió con risas: "Me dicen Cristina, podría decirle algunos otros pero no me parecen adecuados".

“Tengo que cumplir con el interrogatorio de identificación que también marca la ley, independientemente de que usted sea una figura conocida. Le pregunto su nombre completo”, comenzó

Méndez Signori, que también le preguntó por su estado civil.

Las 12 preguntas del interrogatorio que respondió Cristina en el arranque de su declaración

—Tengo que cumplir con el interrogatorio de identificación que también marca la ley, independientemente de que usted sea una figura conocida. Le pregunto su nombre completo.

—Cristina Fernández de Kirchner.

—¿Su edad?

—73 años.

—¿Su estado civil?

—Viuda.

—¿Tiene algún apodo?

—Mire…—risas— Uhh, no. Me dicen Cristina, podría decirle algunos otros pero no me parecen adecuados.

—¿Nacionalidad?

—Argentina.

—¿Lugar de nacimiento?

—La Plata, provincia de Buenos Aires.

—¿Fecha de nacimiento?

—19 de febrero del 53.

—¿Su domicilio principal?

—¿Hoy? San José 1111.

—¿Sus condiciones de vida?

—Es de público y notorio.

—¿Nombre y profesión de sus padres?

—Ahhh… Bueno… Mi padre, Eduardo Fernández, comerciante. Mi madre, Ofelia Wilhem, empleada y jubilada. Los dos fallecidos.

—¿Antecedentes penales que recuerde?

—Si usted me deja hablar, yo le voy a contar. Usted sabe que yo estoy detenida, vengo acá en calidad de detenida con prisión domiciliaria. Ahora… me parece que estas consultas son de público y notorio.

—Doctora Fernández, es un interrogatorio que marca la ley, no es un capricho personal…

—Bien, adelante doctor.

—¿No recuerda ningún antecedente penal que quiera mencionar?

—El único antecedente penal que tengo es la condena de Vialidad, de la que pienso comenzar a hablar en este preciso momento.

“Es una causa de persecución política”, arrancó luego Cristina Kirchner su defensa. “Estoy injustamente detenida”, señaló, haciendo referencia a la condena que cumple por el caso Vialidad. “En el caso de los cuadernos hay un estadío superior: hay prácticas mafiosas de jueces y fiscales”, cuestionó el proceso por el que es juzgada.

“Hubo una oleada de detenciones para apretar a empresarios para que declaren en contra de Cristina. Prácticas mafiosas”, denunció la expresidenta. Además, criticó el accionar y “el manejo delictivo y criminal” que tuvieron el juez Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli del caso, puntualmente sobre la interpretación de la denominada ley del arrepentido. “Construyeron las pruebas, hubo forum shopping y apretaron y amenazaron a los empresarios para que digan cualquier cosa”, planteó Cristina Kirchner.

“Por esta causa me dieron vuelta las casas. ¿Dónde está la plata? Cómo, cuándo y dónde fueron todos los episodios que dicen. ¿Qué es eso de que se robaron un PBI? ¿Saben cómo vivo, cómo viven mis hijos?“, dijo Cristina Kirchner sobre las acusaciones de haber recibido sobornos.

“Vialidad es un poroto al lado de esto. Esta causa fue pergeñada. Alguien puede pensar que hay un Poder Judicial respetable. Cuando veo lo que dicen y se sigue adelante con el juicio, veo que la sentencia ya está escrita”, dijo sobre el caso de los cuadernos de las coimas. Y trazó paralelismos entre lo que fue el proceso de Vialidad con el de los cuadernos.

Cristina Kirchner saluda desde el balcón de su casa en Buenos Aires. AFP

“Ahora me dicen que tengo que ir presa porque soy socia de los empresarios a los que pedí que se los investigue. Hay algo que no cierra, hay algo podrido. Además, cuando el 1° de marzo, en la Asamblea Legislativa, el presidente de la República anuncia que voy a seguir presa por la causa cuadernos y el memorándum con Irán. Más violatorio de la Constitución Nacional no hay", planteó Cristina Kirchner sobre el mensaje de Javier Milei ante el Congreso.

El "megajuicio" del caso cuadernos

La exmandataria, así como otros 85 exfuncionarios y empresarios, fue acusada de conformar una "asociación ilícita" entre 2003 y 2015 para recibir sobornos de empresas por contratos de construcción de obras públicas. Según la acusación Kirchner fue "la principal destinataria" de un sistema que comenzó durante la presidencia de su marido y antecesor, Néstor Kirchner, fallecido en 2010.

Su defensa ha presentado varios recursos de nulidad que fueron rechazados.

La causa tiene como principal prueba las anotaciones manuscritas de un chofer, Oscar Centeno, del disuelto ministerio de Planificación Federal donde llevaba cuenta de supuestas entregas de dinero. La defensa sostiene que su contenido es apócrifo.

"Como no hay pan, hay circo", sostuvo Kirchner en un mensaje de X, que calificó el juicio de "farsa procesal"

Atribuyó su citación a declarar personalmente a una maniobra del gobierno de Milei para distraer de sus propios problemas, como una presunta estafa con criptomonedas que salpica directamente al presidente. "Es que la foto que se puede capturar desde la pantalla del canal de YouTube con caras 'en cuadraditos' no da para tapa de diario ni videítos en la tele... y como ya se sabe... el 'show debe continuar'", ironizó Kirchner.

Otro de los principales acusados, el exministro de Planificación Federal Julio De Vido, también debe declarar este martes. Si la exmandataria es hallada culpable puede ser condenada hasta a 10 años de prisión. En ese caso, podría pedir arresto domiciliario, como purga su otra condena.

El juicio puede prolongarse más allá del 2026, con una lista de testigos que supera el centenar.

Con información de La Nación/GDA