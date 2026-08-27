Javier Milei en el colegio ORT de Buenos Aires: Karl Marx "era satanista" y "el marxismo trae infierno"

El presidente argentino Javier Milei dio este jueves una charla a adolescentes estudiantes del instituto secundario ORT, en la que se explayó sobre la "divina maquinaria" capitalista y el marxismo "satánico". En una disertación que duró casi tres cuartos de hora, Milei defendió el capitalismo como "el sistema que Dios preparó a través de la ley" para que, después de la caída del hombre que estaba en el Edén, se "genere prosperidad" y se pueda "traer el paraíso a la tierra".

"No el paraíso de las dotaciones infinitas. Ése lo perdimos. Sino el paraíso posible, la abundancia radical dentro del mundo caído, logrado por la obediencia al orden divino", dijo el mandatario ante adolescentes de entre 15 y 17 años, alumnos de cuarto y quinto año del colegio ORT, en Buenos Aires.

Invitado por las autoridades de la escuela, una de las más grandes de la comunidad judía en el país, y —según pudo saber La Nación— mediante una gestión adicional del presidente de la DAIA, Mauro Berenstein, Milei llegó a la sede del colegio para hablar, en teoría, sobre ética e inteligencia artificial en el marco de los festejos por el 90 aniversario de ORT Argentina.

Fuera de protocolo, el presidente pidió a las autoridades educativas que hubiese “la menor cantidad posible” de adultos en el salón donde se dio la charla, de la que también participó Jorge Grünberg, rector de la Universidad ORT Uruguay. Se aseguró, además, de que la charla estuviera vedada a la prensa.

Intercalando citas y personajes bíblicos, Milei volvió a atacar a la oposición, con el mismo tono electoral que tuvieron sus últimos discursos. “Por más sucios que sean, eso no justifica que nosotros tengamos que jugar sucio”, dijo, en relación a la actividad de la oposición, que según él utiliza de “manera repugnante” la situación de millones de morosos en el país.

El Presidente Javier Milei brindó una charla ante alumnos de 4.º y 5.º año de la escuela secundaria del Colegio ORT, en la sede Almagro, sobre “Ética como política de Estado”. pic.twitter.com/9fYNSgrOBu — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) August 27, 2026

“Decían que yo iba a vender órganos, iba a hacer un mercado de órganos, que yo sepa, no existe dicho mercado. Dijeron que yo iba a promover la venta de armas en los kioscos de los colegios para que los chicos se mataran durante el recreo. Tampoco pasó eso. Bueno, ahora el nuevo mercado repugnante sobre el que están trabajando es el de la morosidad”, se despachó el primer mandatario, quien viene relativizando, al igual que otros miembros del gabinete, las denuncias de la oposición sobre la existencia de alrededor de seis millones de personas con problemas para pagar sus deudas.

El presidente afirmó que "las condiciones que el capitalismo necesita para funcionar están escritas en los diez mandamientos". "La prosperidad material es la consecuencia natural de la obediencia espiritual. El paraíso no se alcanza, se trae. Y se trae cumpliendo la ley de Dios aquí en esta tierra, en este tiempo", señaló.

Tras defender el capitalismo, el mandatario afirmó que "el marxismo no es simplemente una teoría económica alternativa con errores técnicos corregibles".

"Es algo mucho más serio. Se autodeclara como una teoría satánica. Marx era satanista", aseveró Milei al referirse a Karl Marx (1818-1883). Según Milei, la "cosmovisión" marxista "engendra un conjunto de valores morales que son exactamente opuestos a los valores judeo-cristianos, que son la envidia, el odio, el resentimiento y el trato desigual ante la ley".

"Es el intento más ambicioso y más devastador de reemplazar el orden divino por el orden humano. Y el resultado siempre es el mismo: miseria, muerte, infierno en la tierra. Mientras que el programa de Dios trae abundancia y armonía espiritual y material", dijo.

El mandatario insistió en que el marxismo es "un programa satánico que, en lugar de traer el paraíso, trae el infierno".

Estos conceptos, según contó a los adolescentes, son parte de Capitalismo, la divina maquinaria del paraíso, título del epílogo de su nuevo libro, La moral como política de Estado.

En su charla, aseguró que la construcción de las políticas públicas que aplica su gobierno se basa "en la ética y la moral" y se asienta en filosofía griega, el derecho romano, perspectiva de los estoicos y los valores judeo-cristianos. "Cuando las políticas están alineadas con los valores judeocristianos, ustedes tienen armonía entre lo material y lo espiritual y, por ende, prosperan. Y si ustedes prosperan, los réditos políticos son claros: lo van a acompañar en las urnas", dijo Milei, que planea postular a la reelección en las elecciones de 2027.

Mandatario. El equipo de Javier Milei ya está pensando en la estrategia política para las elecciones presidenciales del próximo año. Foto: AFP fotos

Abucheos a la prensa

“La propiedad privada no es una convención humana arbitraria, es el reconocimiento de que el trabajo del hombre le pertenece, porque el creador mismo lo instruyó así. Esto le vendría bien a los periodistas...”, chicaneó, en otro momento, en referencia crítica hacia la prensa. Hubo algunos silbidos y abucheos en el salón, y el presidente recogió el guante: “Si quieren hacerlo más fuerte, se los voy a festejar”.

En su permanente utilización de citas bíblicas, Milei recurrió al Deuteronomio. Y pareció aludir a los movimientos para generar una tercera opción electoral, moderada, entre el kirchnerismo y los libertarios. “No hay tercer camino. No se dejen engañar. O eligen el bien o eligen el mal. Elegimos el bien, prosperamos. Elegimos el mal, nos hundimos. No hay mucho más que hacer. Está todo dentro de nuestras manos”, afirmó el primer mandatario.

Al terminar la charla, y antes de que regresara a la quinta de Olivos, muchos de los jóvenes lo rodearon para sacarse una selfie con él, en un clima “festivo”, según relataron asistentes.

Con información de EFE y Jaime Rosenberg, La Nación (GDA)