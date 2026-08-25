Caso Cerimedo: qué se sabe de la investigación al exasesor de Milei, acusado de intento de femicidio

El exasesor de Javier Milei Fernando Cerimedo fue detenido hace casi una semana en el aeropuerto de Viru Viru, en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, investigado tras un ataque a balazos contra su pareja, una abogada y activista boliviana identificada como Nadia Beller.

Cerimedo es el principal acusado del intento de homicidio. El viernes último, se le dictó la prisión preventiva y se lo envió a una cárcel. La sospecha es que él planeó el ataque, que fue llevado adelante por dos sicarios.

La fiscalía apunta contra Cerimedo como el autor intelectual de un “feminicidio en grado de tentativa” y las autoridades siguen buscando a los autores materiales del presunto intento de homicidio. Se trata de dos personas que quedaron registradas por las cámaras de seguridad de la puerta del hotel donde fue el ataque.

Declaran dos presuntos cómplices

El fiscal Herland Rodríguez explicó este lunes quiénes eran los nuevos detenidos que fueron trasladados a los tribunales. Dijo: “Una de las personas sería la persona que le vende el arma al supuesto autor material que está siendo buscado. La otra persona es una mujer, concubina de este”. Precisó que el delito que se les imputa es “asesinato en complicidad, en grado de tentativa” y que, en el caso del hombre, también el de “porte y portación de armas de fuego”, que se le encontraron al momento de su arresto.

El fiscal informó que iba a pedir la “detención preventiva” de los dos.

El momento en que le disparan los sicarios a Nadia Beller.

Mientras tanto, Beller recibió el alta médica el sábado pasado y afirmó que quiere ampliar su declaración. Ella declaró ante la fiscalía menos de 24 horas después del ataque, poco después de la operación en la que le sacaron los restos de los proyectiles.

Fuentes judiciales dijeron a La Nación que estaba “muy conmocionada” cuando dio ese testimonio y que se limitó a hablar de cómo fue el ataque, pero que no había hablado de los negocios de su expareja ni de sus vínculos con los gobiernos de la Argentina y Bolivia (como sí lo hizo después, en las entrevistas que dio a distintos medios, incluido La Nación).

Un liberado

El director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), Jhony Coca, informó hoy que habían liberado a un hombre colombiano que creyeron que podía estar vinculado con el caso Beller. Los medios bolivianos El Deber y Unitel informaron que Coca detalló que lo habían dejado ir después de que declaró y brindó “información importante” para la investigación.

El jefe policial dijo que este hombre sería vecino de uno de los implicados en el ataque y que escapó en medio de un operativo policial; que por eso creyeron que era “parte de la organización” criminal. Coca contó que el domingo se presentó de forma voluntaria y declaró. “Nos han dado los elementos suficientes para tener ya una hipótesis clara y también una definición del curso de la investigación”, dijo el jefe policial.

Como la fiscalía consideró que no existían pruebas suficientes como para mantenerlo aprehendido, el hombre fue liberado.

Revés judicial para Cerimedo

La justicia le propinó un revés al exasesor Fernando Cerimedo, acusado de intentar matar a su novia Nadia Beller, al rechazar sus objeciones procedimentales a la manera en que se produjo su detención y permitir usar los mensajes de su celular en su contra.

De esa forma, el juez Wilson Espada permitió que los abogados de Beller usen un mensaje donde el exasesor presidencial habla de “eliminarla”.

Cerimedo había realizado cuatro cuestionamientos. Todos fueron rechazados. El primer incidente estaba relacionado con la pericia informática que se realizó al teléfono de Cerimedo.

El segundo incidente estaba relacionado con la presunta vulneración de los derechos de Cerimedo al no haber sido notificada la embajada argentina sobre la aprehensión.

El tercero sostenía que no existían argumentos legales para su detención, y el cuarto, pedía la nulidad de la imputación. Ninguno fue aceptado.

Heridas de Nadia Beller. Fotos: Facebook

El intento de homicidio

Beller recibió tres disparos el lunes por la noche en un hotel ubicado en la zona del Canal Isuto. Los dos presuntos autores materiales del ataque quedaron registrados por las cámaras de seguridad del establecimiento, según publicó El Deber.

La acusación fiscal

La acusación de los fiscales contra el exasesor presidencial y especialista en campañas electorales Fernando Cerimedo es lapidaria: señala que “dirigió remotamente la emboscada” para matar a Beller, la presionó para que se encontrara con sus asesinos, controló por teléfono el ataque y luego intentó huir de Bolivia en un avión.

Así se desprende de las 24 páginas de la acusación de los fiscales Herlan Rodríguez Cuevas y Yolanda Aguilera Lijerón, publicada por el diario El Deber de Bolivia.

Allí se leen las evidencias que recogieron los acusadores para pedir la prisión preventiva sin límite de tiempo contra Cerimedo, o en su defecto la detención preventiva por el plazo máximo que prevé la ley boliviana, que son 180 días.

Las primeras declaraciones de Cerimedo, tras su detención

“Quiero ver a mis hijos”, les dijo el consultor derechista a los los medios que lo esperaron en el Palacio de Justicia de Santa Cruz, donde lo trasladaron para una audiencia cautelar. Mientras,no paró de llorar, escoltado por uniformados de las fuerzas bolivianas y tapado con una capucha.

Abordado antes de ingresar a un ascensor, la prensa le preguntó a Cerimedo quién está detrás del atentado contra Beller y si la balacera fue orquestada. El consultor se limitó a mover su cabeza hacia ambos lados y sus hombros hacia arriba en señal de no estar al tanto, pero no ahondó.

Cuando lo interrogaron respecto de si citó a Beller al hotel donde fue interceptada por dos personas que le dispararon, lo negó, también corporalmente pero sin pronunciar palabra.

Las acusaciones de Nadia Beller

En diálogo con La Nación, Beller relató que durante el tiempo que mantuvieron una relación sentimental —desde diciembre pasado— él le habló de negocios espurios que se hacían dentro del gobierno argentino. “Fernando me dijo que la hermana de Milei estaba involucrada con la corrupción”, afirmó.

Beller contó que, según Cerimedo, el alejamiento del presidente argentino se debió a que “tenía un entorno demasiado podrido” y que todo terminó de romperse cuando Cerimedo y su esposa (Natalia Basil), que trabajaba en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), filtraron los audios en los que Diego Spagnuolo hablaba de sobornos en ese organismo. “Fernando me dijo que los audios eran reales y que los habían filtrado para que el caso no quedara impune. Que su mujer no era corrupta y que por eso inmediatamente después ella renunció”, relató.

La reacción de Javier Milei

El presidente Javier Milei retuiteó mensajes que sostienen que el atentado de Bolivia por el que está detenido el exasesor suyo Fernando Cerimedo tiene puntos inexplicables y esconde una “operación” política.

Milei replicó cinco posteos de X sobre el tema. Entre ellos, dos de la diputada libertaria Lilia Lemoine y uno de Franco Iván Jeremías Antunes Puchol (@FranFijap), un youtuber cercano a Santiago Caputo, que dijo que el ataque a Natalia Beller “es toda una opereta”.

Posteo retuiteado por Milei sobre el caso Cerimedo

“La mina supuestamente recibió cuatro balazos, pero no se ve sangre, y apenas seis horas después, ya estaba hablando ante las cámaras desde una sala de operaciones”, dice el tuit de @FranFijap que esta mañana reposteó el Presidente. La referencia es a las entrevistas que dio, desde la clínica donde está internada, Nadia Beller, la expareja de Cerimedo.

Las declaraciones de la abogada de Cerimedo

Margarita Arce, abogada de Fernando Cerimedo, acusó el miércoles a Nadia Beller, pareja del exasesor de Milei y quien fue baleada en un hotel de Santa Cruz de La Sierra, Bolivia, de haber orquestado un “autoatentado”.

“Cerimedo no mandó a matar a Nadia Beller. Asumimos nosotros como defensa, y voy a atreverme a decir, al pueblo en general, que esto fue un autoatentado. Creemos que ella fue la que ha armado todo para ocasionar este tipo de lesiones y poder también acusar a Fernando Cerimedo, que es muy cercano a Rodrigo Paz [el presidente de Bolivia]. Sobre lo que estoy diciendo, vamos a presentar pruebas”, dijo Arce en Radio Rivadavia.

E insistió: “Si mirás los videos [de las cámaras de vigilancia], se nota que todo es armado. Yo estoy diciendo que esto es un autoatentado. Nos preguntamos cómo alguien puede hacer eso. Pues ella lo ha hecho. Hay personas que, por angurria de poder, son capaces de cualquier cosa. Podrá estar embarazada y todo pero...”.

Durante la charla, minimizó las acusaciones de Beller, que se expidió tanto en un video grabado desde el hospital donde está internada como en redes sociales. “Ella habla, por ejemplo, de que recibió cuatro tiros. Pero en realidad, en la ambulancia [que la trasladó] se habló de dos tiros: uno en el hombro derecho y otro en el izquierdo”. “Ella (Nadia Beller) no tiene absolutamente ninguna prueba, son los dichos”, remarcó a continuación.

El parte médico de Nadia Beller

Luego de que Margarita Arce, abogada de Fernando Cerimedo, acusara a Nadia Beller de realizar un “autoatentado”, La Nación accedió a un parte médico de la Clínica de las Américas, el sanatorio de Bolivia donde está internada la mujer, en el que se indica que sufrió “heridas múltiples por proyectiles de arma de fuego”.

La Nación/GDA