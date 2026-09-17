Divulgan imágenes de allanamiento al apartamento de Cristina Kirchner: retratos de su cara y vestidor blindado

El juicio oral por corrupción y pago de sobornos que involucra a la expresidenta argentina Cristina Kirchner avanza en Argentina, y, en una nueva instancia, se mostraron imágenes hasta ahora desconocidas del interior de su apartamento en Recoleta al momento del allanamiento.

La filmación que incluye imágenes de un vestidor con puerta blindada que el matrimonio Kirchner tenía detrás de su cama, registradas durante el allanamiento realizado el 23 de agosto de 2018. Las defensas se opusieron a que el tribunal mostrara la totalidad del material, los jueces pasaron a deliberar y finalmente avalaron la exposición.

Vestidor blindado en la casa de Cristina Kirchner. Foto: La Nación/GDA.

El video, cuya exhibición fue solicitada por la fiscal Fabiana León, se reveló solo parcialmente, luego de la declaración de Juan Carlos Barrales, el comisario que estuvo al frente del operativo en el domicilio de la expresidenta en el barrio de Recoleta.

"Había una puerta blindada en lo que nosotros supusimos que era la habitación matrimonial, o la que ocupaba la señora, porque había almohadones con las iniciales del doctor Néstor Kirchner y de la expresidenta", dijo Barrales.

"Ahí, detrás de la cama, había una puerta. Sería como un vestidor o un placard tipo vestidor. Esa puerta era blindada. Es más, accidentalmente se cerró y el señor Cabral, si no recuerdo mal, quien manifestó ser secretario privado de la expresidenta, fue quien la volvió a abrir para poder continuar con el registro".

El comisario Barrales dijo que Cabral tenía la llave de esa puerta. Relató además que la puerta de entrada al departamento también se encontraba blindada y que al llegar al lugar los recibió el abogado de la expresidenta, Carlos Beraldi, que estaba solo en el departamento.

El apartamento ubicado entre las calles Juncal y Uruguay, en Buenos Aires, tiene un lugar central en el caso, que en la vecina orilla se conoce como la "causa Cuadernos". Según las anotaciones del chofer Oscar Centeno y los relatos de distintos testigos, fue uno de los destinos finales del dinero que se recaudaba entre los empresarios.

El exfuncionario Claudio Uberti declaró que llevó dinero allí y que, en una oportunidad, subió al departamento y vio alrededor de 20 valijas de distintos tamaños, algunas en el palier y otras en el dormitorio, que —según le dijo Daniel Muñoz— serían trasladadas a Santa Cruz.

Uberti también afirmó que el día del fallecimiento de Néstor Kirchner, en octubre de 2010, el secretario de Julio de Vido, José María Olazagasti, le refirió que en el departamento había más de 60 millones de dólares.

Por Federico González del Solar de La Nación/GDA