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El País Mundo Argentina

Detuvieron al streamer uruguayo Chaipa7 en Argentina tras una denuncia por violencia de género de su pareja

Santiago De León Quintana, conocido como "Chaipa7", fue acusado de agredir a su pareja, Lara Magalí Rapallo. La joven denunció que el hombre la golpeó tras una discusión que fue transmitida en vivo.

El País
El País
20/10/2026, 13:52
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Santiago De León Quintana, conocido como Chaipa7
Santiago De León Quintana, conocido como Chaipa7
Foto: Instagram/Chaipa7x

Santiago De León Quintana, conocido como "Chaipa7" en su cuenta de streaming en la plataforma Kick, fue detenido por una denuncia por violencia de género radicada por su pareja, la también streamer Lara Magalí "Naotzumi" Rapallo.

Todo comenzó a raíz de una pelea que mantuvieron los jóvenes a bordo de dos autos, que fue transmitida en vivo, el pasado 15 de octubre.

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En el video, difundido en redes sociales, la joven manejaba una camioneta color rosa y De León iba a bordo de otro vehículo con más amigos. Rapallo advirtió a su pareja de las consecuencias que podrían tener si chocaban: "Te aviso que el seguro está a mi nombre; si chocamos los dos no te va a cubrir", se escucha decir a la joven.

La respuesta de De León fue alentarla a correr una carrera y luego comenzó a lanzar una serie de insultos.

Denuncia al 9.1.1. por golpes

Luego de lo que quedó registrado en video, la pareja habría seguido discutiendo, según el parte policial al que accedió Infobae.

La joven, de 20 años, llamó al 9.1.1. y efectivos policiales se dirigieron hacia la casa donde se encontraban, en el barrio privado Barrancas del Lago en Nordelta. Allí, la mujer dijo a la Policía que, luego de la discusión que se transmitió en vivo, su novio la tomó a golpes de puño y patadas.

Santiago “Chaipa7” De León Quintana y Lara Magalí “Naotzumi” Rapallo
Santiago “Chaipa7” De León Quintana y Lara Magalí “Naotzumi” Rapallo
Foto: Instagram/Chaipa7x

Según contató la ambulancia móvil que se dirigió al lugar, Rapallo tenía un golpe en el pómulo y De León tenía un leve rasguño, informó Infobae.

Enterado el fiscal Julio César Petrucci, dispuso la detención de De León. Continúa la investigación para determinar el contexto del video difundido.

Línea para asistencia a víctimas de violencia de género

Telefóno: 0800 4141 - Celular: *4141

Es un servicio telefónico de orientación a mujeres en situación de violencia doméstica, gratuito, confidencial, de alcance nacional que funciona los 365 días del año, las 24 horas del día.

Ante situaciones de urgencia o riesgo de vida es importante llamar al 9.1.1.

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