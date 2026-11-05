Imputan por femicidio a un hombre que intentó asesinar a su expareja frente a una escuela de Artigas

La Justicia imputó este jueves por femicidio a un hombre de 32 años que intentó asesinar a su expareja a las afueras de un centro educativo fines de octubre. El hecho ocurrió en la ciudad de Artigas, y fue un grupo de padres el que terminó salvándole la vida a la víctima.

En aquella oportunidad, el hombre, que es de nacionalidad brasileña, agredió a golpes a la mujer y la hirió en la cabeza con un objeto de metal corto-punzante. La Fiscalía Departamental de Artigas de 1er Turno imputó al individuo por "la presunta comisión de un delito de Homicidio muy especialmente agravado por femicidio, en grado de tentativa y en calidad de autor".

Al hombre se le dispuso una medida cautelar de prisión preventiva por 180 días mientras continúa la investigación. Desde Fiscalía hicieron referencia a la existencia de un riesgo de fuga, ya que el hombre no vive ni trabaja en Uruguay. Además, aseguran que hay riesgo para la seguridad de la víctima. En ese sentido, entienden que el ahora imputado "podría atentar nuevamente contra la víctima o su familia".

El caso

El intento de femicidio tuvo lugar el jueves de la semana pasada, luego de que el hombre atacara a su expareja, de 35 años, con un objeto punzante. El hecho tuvo lugar a las afueras de una escuela ubicada en Luis Alberto de Herrera y Berreta, en ciudad de Artigas.

Según había informado el jefe de Policía del departamento, José Osorio, el atacante agredió a su expareja a "puntazos". El jerarca detalló que en la entrada del centro educativo habían varios padres, que "intercedieron y redujeron" al individuo "evitando un mal mayor".

En cuanto al estado de la víctima, Osorio puntualizó que tenía lesiones leves en su cuero cabelludo y ratificó que se trató de un intento de femicidio. La agresión se dio cuando ambos se encontraban en el interior de un vehículo.

El líder policial confirmó que el hombre llegó al lugar en una moto y posteriormente ingresó al centro educativo. "Allí la intercepta [a la mujer], que estaba dejando a su hijo, luego la hace salir y ahí la empieza a agredir", detalló Osorio. Instantes después, el agresor fue reducido.

Por otro lado, sostuvo que "aparentemente" el hombre y la mujer mantenían un vínculo "sin convivencia" y que él "se estaría negando a aceptar el fin de la relación".

José Osorio, jefe de Policía de Artigas. Foto: Jefatura de Policía de Artigas.

La intervención clave de los padres

Osorio destacó que la participación de los padres que detuvieron al agresor fue "fundamental", ya que la Policía tardó algunos minutos en llegar a partir de que el hecho fuera reportado.

"Esos minutos en estas situaciones son vitales, la intervención de la gente le salvó la vida", añadió.

En cuanto a antecedentes de violencia entre la pareja, Osorio dijo que son inexistentes, aunque sí reveló que ella tiene "medidas" con otra pareja. Sobre el hombre, sostuvo que es ciudadano brasileño. Actualmente posee antecedentes penales.

En tanto, la Jefatura de Policía de Artigas informó que la mujer había recibido amenazas de muerte previamente.