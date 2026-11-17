El Ministerio del Interior (MI) tuvo 512 altas y 928 bajas entre enero y agosto de este año y registra 1.918 vacantes de policías efectivos, según datos de la Oficina Nacional de Servicio Civil (ONSC).

La información, a la que accedió El País, fue remitida a fines de octubre al diputado colorado Gabriel Gurméndez, en respuesta a un pedido de informes dirigido al organismo.

Con respecto a las vacantes, la mayoría corresponde, naturalmente, a la Jefatura de Policía de Montevideo, con 523, seguida de la Dirección Nacional de Bomberos (244), la Dirección General de Secretaría (227), la Jefatura de Canelones (127) y el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR, con 115).

Del total de 1.918, hay 88 que pertenecen a la Guardia Republicana y 15 a la Banda Policial, el grupo de músicos que acompaña los actos oficiales.

En cuanto a las altas, casi la mitad (217) se registraron en el INR, mientras que hubo 62 en Secretaría, 45 en Maldonado, 40 en Policía Caminera, 29 en Treinta y Tres, 27 en Montevideo y 24 en Paysandú.

Algunas unidades no registraron ningún ingreso, como Bomberos, la Guardia Republicana y las jefaturas de Colonia, Salto, San José y Soriano.

Del total de bajas, 43 corresponden a la Guardia Republicana y tres a la Banda Policial. Las 882 restantes se distribuyen entre Montevideo (237), el INR (100), Secretaría (98), Canelones (82), Maldonado (45), la Guardia Republicana (41), Bomberos (33) y Rivera (30).

A fines de octubre, Carlos Negro, ministro del Interior, anunció el lanzamiento de un llamado para incorporar 1.000 policías más a la Jefatura de Montevideo, luego de que las últimas cifras criminales registraran un aumento de los homicidios concentrado enteramente en el área metropolitana.

El jerarca compareció el 22 de octubre ante la comisión de Seguridad y Convivencia de la Cámara de Representantes y luego, en conferencia de prensa, dijo que esta suba “se da en mayor medida por el aumento de la criminalidad entre bandas”, lo cual “merece un abordaje especial”.

En ese sentido, destacó que han ingresado 1.500 funcionarios desde el inicio de la gestión, en marzo de 2025, y que otros 1.500 estarán en las calles a partir de marzo de 2027, tras la aprobación de la Rendición de Cuentas.

Desde la oposición, Gurméndez cuestionó la cantidad de policías en actividad y comparó la cifra con la promesa de campaña del presidente Yamandú Orsi de incorporar 2.000 agentes al servicio operativo.

En ese sentido, el legislador colorado aseguró que le preguntó a Negro cuántos policías más hay en Uruguay desde el inicio del período y que el ministro respondió que 50.

Consultado al respecto durante la conferencia de prensa, Negro puntualizó que “en Uruguay se van de la Policía 90 efectivos por mes”. Y añadió al respecto: “Esto determina un recambio permanente y variable. Si uno hace un corte en determinada fecha, puede registrar 50, 100 o 200, depende de cuándo haga el corte. Lo importante aquí es que tenemos más policías que en el período pasado y, por lo tanto, nuestras calles están mejor patrulladas que en el período pasado, si eso es lo que le interesa al diputado Gurméndez”.

Según consta en la versión taquigráfica de la sesión, ante la pregunta del legislador colorado, el jerarca respondió: “50 más, por lo menos. Más todos los que van a entrar. Tenemos 1.500 funcionarios que van a salir, en formación; a partir del mes de marzo ya van a estar haciendo su práctica en las calles de Montevideo”.

El ministro recalcó en la comisión que “nunca” dijo que se iban a “crear 2.000 cargos nuevos”, sino que “el ministerio iba a incorporar más de 2.000 policías nuevos”. O sea, que va a sustituir los que ya no estén.

“Estamos cumpliendo con el anuncio de que íbamos a incorporar más de 2.000 policías nuevos —ya superamos esa cifra—, pero no que íbamos a crear 2.000 cargos. Es sustancialmente distinto”, aseguró.

Asimismo, indicó que actualmente “hay 24.500 policías ejecutivos, una cantidad un poco superior a la que hubo en el promedio entre 2020 y 2024”.

Negro sostuvo que “la provisión de las vacantes tiene a veces algunos leves retrasos” y que “la demora es inherente a los tiempos de reclutamiento y selección y, a veces, no se reclutan los suficientes aspirantes a policía”.

“Ese es otro problema. A veces, las convocatorias son muy numerosas y no hay aspirantes suficientes como para cubrir esos llamados. Pero nosotros estamos absolutamente confiados en que esto lo vamos a lograr en 2027 porque ya hay 1.500 funcionarios que están en formación y que van, por ejemplo, como se planteó también, a ocupar las vacantes en Canelones”, añadió.

A su vez, Negro manifestó que, “cuando el gobierno pasado, en 2023, decidió incrementar vacantes”, estas se pudieron llenar “recién en 2025”, durante la actual gestión.