Tragedia en Buenos Aires: un muerto y más de treinta heridos por una fuerte explosión de gas en Lanús

Una fuerte explosión se registró ayer viernes por la mañana en la localidad de Remedios de Escalada, en el partido de Lanús de Buenos Aires. Ocurrió mientras un grupo de trabajadores de Metrogas realizaba tareas de renovación de la red; fue entonces que los operarios dañaron un caño y provocaron una columna de fuego.

Producto del incidente, murió una persona, más de 30 resultaron heridas y dos permanecen desaparecidas, informó la Municipalidad de Lanús.

Entre los heridos, siete son de gravedad, 13 permanecen en observación fuera de peligro y 10 fueron dadas de alta.

“Aún se desconoce el paradero de dos personas que continúan siendo buscadas”, afirmó la Municipalidad.

Uno de ellos fue identificado por su familia como Marcelo García, un trabajador de Metrogas. El incidente se produjo en la esquina de Coronel Beltrán y Del Valle Iberlucea, en una zona comercial del sur del conurbano bonaerense.

Según detalló la empresa distribuidora, el accidente ocurrió cuando una máquina que operaba en el lugar rompió una de las tuberías de la red de distribución, lo que provocó el inicio del fuego.

Las primeras imágenes de la zona afectada mostraron la esquina en llamas y columnas de humo elevándose entre los edificios de la zona. En los registros, tomados con un drone de LN+, se vio cómo la fuerza del estallido destruyó varios locales, entre ellos una fiambrería que sufrió el derrumbe prácticamente completo de su estructura, lo que dejó escombros sobre el asfalto y autos calcinados en los alrededores.

Los vecinos del barrio habían advertido irregularidades minutos antes del estallido. “Ya había gente que se quejaba por el olor a gas y de repente se sintió una explosión”, relató Julián, un comerciante de la zona, en diálogo con LN+.

“Nos asustamos muchísimo, la gente empezó a correr para todos lados. Las llamas siguen activas y, por el momento, no las pueden contener”, dijo y alertó que hay un colegio a la vuelta del lugar del accidente.

“Justo habíamos terminado una clase de pilates, me preparé un mate y, de pronto, sentí que tembló todo”, contó, por su parte, Sonia, quien vive en Lanús.

La Nación /GDA