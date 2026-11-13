Fuerte explosión en Buenos Aires: trabajadores estaban haciendo reparaciones y máquina rompió un caño de gas

La localidad argentina de Remedios de Escalada, ubicada en Buenos Aires, se vio sacudida este viernes por una fuerte explosión que terminó con al menos 20 heridos. Trabajadores de la empresa Metrogas estaban haciendo tareas de renovación de la red cuando dañaron un caño, provocando el accidente.

La explosión se produjo en la esquina de las calles Coronel Beltrán y Del Valle Iberluca, en una zona del sur de la ciudad donde se concentran varios comercios. Fuentes sanitarias explicaron al medio argentino La Nación que hasta el momento se registraron 20 heridos y que cinco de ellos están en grave estado.

Según detalló la empresa distribuidora, el accidente ocurrió cuando una máquina que operaba en el lugar rompió una de las tuberías de la red de distribución, lo que provocó el inicio del fuego.

Comercios de Remedios de Escalada afectados por la explosión. Foto: La Nación/GDA.

Estallido destruyó varios locales y calcinó autos

Las primeras imágenes de la zona afectada muestran la esquina en llamas y columnas de humo elevándose entre los edificios de la zona. En los registros, tomados con un dron de LN+, se ve cómo la fuerza del estallido destruyó varios locales, entre ellos una fiambrería que sufrió el derrumbe prácticamente completo de su estructura, dejando escombros sobre el asfalto y autos calcinados en los alrededores.

Alrededor de las 13, el director de Defensa Civil del Municipio de Lanús, al que pertenece la localidad, Claudio Arale, confirmó que el alerta se originó por un escape de gas provocado cuando personal de una empresa tercerizada que trabajaba para Metrogas perforó un caño de media presión, lo que desencadenó la explosión.

El funcionario señaló que la situación ya fue controlada por los bomberos y que solo aguardan los cortes de la compañía, al tiempo que confirmó que varios de los heridos sufrieron lesiones graves por quemaduras y por las condiciones del estallido.

La Nación/GDA