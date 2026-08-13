Bomberos realizaron "complejas operaciones" tras la explosión de una fábrica de municiones cerca de Roma

Una fábrica italiana de municiones en el municipio de Colleferro, a 40 km al sureste de la capital Roma, sufrió este jueves por una gran explosión.

La planta pertenece al grupo de defensa alemán KNDS y produce municiones de mediano y gran calibre destinadas a la defensa terrestre y naval, así como también combustibles sólidos para lanzaderas espaciales, según la agencia italiana de noticias Ansa.

Bomberos y agentes de policía se encontraban en el lugar y se estaban llevando a cabo "complejas operaciones", anunció la policía a la AFP, sin facilitar de inmediato más detalles.

El servicio de bomberos, en tanto, anunció que se habían enviado 10 equipos a la zona y difundió un video en el que se veía una densa columna de humo, pero sin señales visibles de llamas.

#Roma, incendio ed esplosione nel deposito di un'azienda a Colleferro: 10 squadre #vigilidelfuoco in azione per operazioni di spegnimento delle fiamme, che si sono propagate anche alla vicina vegetazione. Elicottero Drago in ricognizione sulla zona [#13agosto 17:30] pic.twitter.com/hCc1JFBNug — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) August 13, 2026

Videos compartidos en las redes sociales mostraban un incendio en la fábrica seguido de una enorme explosión.

Según medios de prensa italianos, a pesar de la potencia visible en los videos, la explosión no habría causado víctimas.

De acuerdo con la agencia AGI, la explosión habría sido precedida por un incendio que desencadenó una alarma.

Ello habría dado el tiempo necesario a los empleados presentes en el lugar para refugiarse en las zonas de seguridad previstas en este tipo de instalaciones.

El diario Corriere della Sera señaló que el incendio comenzó en una prensa de compactación para pólvora.

AFP