Fue madre por primera vez a los 62 años y rompió récord en Argentina: "Tomé la decisión y me animé"

Una mujer de la localidad argentina de San Nicolás se convirtió en madre por primera vez a los 62 años luego de un tratamiento de fertilidad exitoso. El bebé, que nació por cesárea el miércoles por la mañana en el Hospital San Felipe, tuvo un peso de 2,750 kilos y está en “perfectas condiciones”.

Mabel logró quedar embarazada a través de un tratamiento de fecundación in vitro, un proceso de reproducción asistida que une óvulos y espermatozoides en un laboratorio, y luego implanta el embrión en el cuerpo de la mujer.

Tras el nacimiento, la mujer permaneció internada y su hijo, David, pasó unas horas en la sala de neonatología. En diálogo con Diario El Norte, relató cómo pasó el embarazo y aseguró que el bebé "nació sano y bien".

Hospital San Felipe, de Argentina. Foto: La Nación/GDA.

"Todo fue muy lindo. Tengo 62 años, es mi primer hijo, fue mediante fecundación in vitro. Fue un embarazo perfecto, nació por cesárea… Es precioso", reiteró al medio argentino.

La edad de la madre había convertido el embarazo en un caso poco frecuente, ya que a los 62 años las mujeres atraviesan la menopausia. Es por esto que recurrió a la técnica de reproducción asistida mediante la cual un óvulo es fecundado fuera del cuerpo y, posteriormente, el embrión es transferido al útero. Este tipo de tratamientos puede realizarse aun finalizada la etapa reproductiva natural.

"Decidí tener un hijo ahora porque hace muchos años que quedé menopáusica, pero yo siempre tuve el deseo de ser madre. No me di por vencida. Soy una mujer de mucha fe. Oraba, ponía mi mejor energía y sentía en mi corazón que iba a ser madre. Hasta que un día tomé la decisión y me animé", contó desde el hospital.

A partir de ese momento comenzó con el tratamiento de fertilidad, que tuvo que realizarse con óvulos donados. "Nunca hubo ningún obstáculo por mi edad. Se llevó a cabo el tratamiento de fertilidad, en el cual, obviamente, como a mi edad no tengo óvulos, todo fue por ovodonación. Todo salió perfecto: el tratamiento, se formó el embrión, llevé un embarazo hermoso y llegó David. Estoy muy feliz. Siempre quise ser madre", subrayó. Sin embargo, no dio detalles sobre si el espermatozoide también fue donado.

Mabel, mujer que tuvo un hijo a los 62 años en Argentina. Foto: La Nación/GDA.

Mabel, por su parte, destacó el acompañamiento médico. "Estoy muy agradecida con el doctor. La doctora Ruffini fue excelente conmigo. Yo soy saludable; tengo un útero muy saludable y eso me ayudó mucho; si no hubiera sido imposible", expresó.

"No hay que darse por vencido. La menopausia en estos tiempos no es un obstáculo; la ciencia avanzó mucho. Me atendieron muy bien", cerró, con un mensaje para otras personas que deseen tener un bebé.

El tratamiento médico

La obstetra que llevó el caso, la doctora Romina Ruffini, aseguró que el embarazo de Mabel transcurrió "con normalidad y sin complicaciones". "Ella es una paciente muy predispuesta, estaba siempre muy tranquila, muy confiada. Se hacía todo lo que se le solicitaba en tiempo y forma, totalmente confiada y entregada al médico”, destacó y señaló que a lo largo de los seguimientos no surgieron situaciones que alteraran el desarrollo de la gestación.

En tanto, en diálogo con el medio argentino La Nación, el médico Matías Colabianchi, quien trató a la mujer, explicó que el tratamiento que realizó fue una terapia regenerativa biológica celular con células madre de la paciente de 62 años. Este tipo de procedimiento de alta complejidad puede contribuir a restablecer el ciclo ovulatorio de la mujer o bien a mejorar la obstrucción de las trompas de Falopio y los fibromas uterinos.

En el caso de Mabel, explicó Colabianchi, la mujer quedó embarazada con el primer tratamiento y no requirió cuidados o precauciones específicas durante los siguientes 9 meses.

Si bien la maternidad de Mabel es un caso excepcional en la Argentina, el especialista en medicina reproductiva contó a La Nación que realizó este mismo procedimiento de forma exitosa en mujeres de más de 50 años. "El año pasado traté a una mujer de 56 años y de ahí nació Simón", explicó a este medio y detalló: "También tengo un grupo de mamás de entre 50 y 54 años que ya tienen a sus bebés".

A nivel internacional, existen numerosos casos de mujeres que fueron madres después de los 60 años mediante técnicas de reproducción asistida: en 2005, la rumana Adriana Iliescu tuvo un bebé a los 66; mientras que un año después, la española María del Carmen Bousada de Lara tuvo mellizos cuando estaba a pocos días de cumplir los 67 años; y, en 2015, Annegret Raunigk dio a luz cuatrillizos a los 65 años luego de realizar un tratamiento de reproducción asistida en Ucrania.

Por Eugenia Arribas de La Nación/GDA