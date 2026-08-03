Explosión en un restaurante en Moscú tenía como objetivo a un alto militar ruso; se investiga el caso

El objetivo del fallido atentado del sábado en la noche en Moscú, que aún así se cobró al menos cinco víctimas mortales y dejó alrededor de 21 heridos, era el comandante en jefe de las Fuerzas Aeroespaciales Rusas, Alexandr Chaiko, quien celebraba su 55 cumpleaños en uno de los restaurantes más caros de la capital rusa, según comunicaron ayer domingo canales de Telegram.

Al comienzo de la gran guerra entre Rusia y Ucrania en 2022, Chaiko comandaba las tropas del Distrito Militar Oriental, que estuvieron implicadas en crímenes de guerra en Bucha. Según el canal de Telegram de VChK-OGPU, al evento del cumpleaños asistieron altos mandos del FSB, generales del Ministerio de Defensa, parlamentarios y funcionarios de gobierno.

El Comité Nacional Antiterrorista informó de una explosión en el restaurante Balzi Rossi, en el centro de Moscú, provocada por una bomba casera que portaba una mujer y que intentó introducir el artefacto en el establecimiento. Entre los muertos figura la mujer, un guardia de seguridad y un cliente del restaurante.

Según canales de Telegram la cifra de fallecidos ascendió a cinco personas, tras haberse establecido en tres en un principio, ya que dos personas murieron posteriormente en el hospital. Al menos seis personas se encuentran en estado grave.

La bomba, que tenía una potencia equivalente a casi un kilogramo de TNT, fue activada a distancia cuando el guardia decidió comprobar el contenido del paquete que llevaba una mujer, supuestamente una repartidora, de acuerdo a la versión publicada por el diario Kommersant.

Los servicios de inteligencia ucraniana han logrado matar en los casi cuatro años y medio de guerra a varios generales y altos mandos del Ministerio de Defensa de Rusia. El caso más reciente fue el del jefe de operaciones del Estado Mayor del Ejército ruso, Fanil Sarvárov, en diciembre pasado en Moscú a consecuencia de la explosión de un coche bomba.

Ataques cruzados

Ucrania atacó varias regiones de Rusia ayer domingo, matando al menos a nueve personas, y ataques rusos mataron al menos a cinco, según las autoridades de ambos países. Algunos de los bombardeos golpearon zonas a cientos de kilómetros de la línea del frente, afirmaron las autoridades.

Tanto Rusia como Ucrania han aumentado los ataques mutuos en los últimos meses, en un contexto de total estancamiento de las conversaciones mediadas por Estados Unidos para poner fin al conflicto, iniciado en febrero de 2022. Las bajas civiles en Ucrania se han disparado este año, a medida que Rusia ha aumentado el uso de misiles de largo alcance difíciles de interceptar, según la ONU.

Con información de EFE y AFP