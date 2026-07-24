Alerta en Rusia: drones ucranianos de largo alcance golpean instalaciones de comercio electrónico

Drones ucranianos impactaron una bodega cerca de San Petersburgo la madrugada del viernes, lo que provocó un incendio que cubrió de humo esa histórica ciudad rusa, informaron funcionarios locales y un reportero de la AFP.

Kiev ha apuntado a San Petersburgo al intensificar en las últimas semanas los ataques con aeronaves no tripuladas de largo alcance contra instalaciones energéticas, militares y logísticas rusas.

Los medios locales informaron que los ataques se dirigieron contra centros logísticos pertenecientes al gigante ruso del comercio electrónico Wildberries, mientras que la empresa indicó que dos de sus almacenes en la ciudad habían suspendido temporalmente sus operaciones, sin dar más detalles.

Ataque al almacén de Wildberries en Shushary, San Petersburgo. Foto: Stringer/EFE.

Ukraine’s strike campaign against the Russian online retailer Wildberries - which provides direct logistical support to the Russian Armed Forces - is continuing, with one-way attack drones striking and setting ablaze a distribution warehouse this morning in the city of St.… pic.twitter.com/uw3cRTV7P0 — OSINTdefender (@sentdefender) July 24, 2026

Un reportero de la AFP vio humo gris elevándose por encima de los rascacielos.

"San Petersburgo fue atacada por vehículos aéreos no tripulados de uso militar (...). El ataque impactó en instalaciones de infraestructura civil", aseguró el gobernador Alexander Beglov en redes sociales.

Los ataques ucranianos han alcanzado varias instalaciones de Wildberries durante la semana pasada, incluidas las que prestan servicio a Moscú.

Ataque ucraniano al almacén ruso Wildberries. Foto: Agencia EFE.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha afirmado que la empresa almacena y envía componentes para equipo militar sujeto a sanciones.

Kiev denomina su campaña "sanciones de largo alcance" y sostiene que los ataques son una represalia justificada ante los bombardeos nocturnos de drones y misiles que Rusia lanza contra sus ciudades.

La ofensiva ha provocado escasez de combustible en todo el país y, según Kiev, ha mermado los recursos financieros de Rusia para la guerra.

AFP