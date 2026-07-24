Temas del día:
Montevideo, T 24° H 58%
AirEuropa
Obtener acceso ilimitado desde $245/mes Suscribite al 50% OFF
SUSCRIBIRME AHORA

¿Necesitás ayuda con tu suscripción?
Suscribite al 50% OFF
El País Mundo

Alerta en Rusia: drones ucranianos de largo alcance golpean instalaciones de comercio electrónico

El mandatario ucraniano, Volodimir Zelenski, aseguró que la empresa atacada almacena y envía componentes para construir equipo militar sujeto a sanciones.

El País
El País
24/07/2026, 11:36
Compartir esta noticia
+ Seguir en
Ataque ucraniano a almacén ruso.
Ataque ucraniano a almacén ruso.
Foto: captura de pantalla.

Drones ucranianos impactaron una bodega cerca de San Petersburgo la madrugada del viernes, lo que provocó un incendio que cubrió de humo esa histórica ciudad rusa, informaron funcionarios locales y un reportero de la AFP.

Kiev ha apuntado a San Petersburgo al intensificar en las últimas semanas los ataques con aeronaves no tripuladas de largo alcance contra instalaciones energéticas, militares y logísticas rusas.

Los medios locales informaron que los ataques se dirigieron contra centros logísticos pertenecientes al gigante ruso del comercio electrónico Wildberries, mientras que la empresa indicó que dos de sus almacenes en la ciudad habían suspendido temporalmente sus operaciones, sin dar más detalles.

Ataque al almacén de Wildberries en Shushary, San Petersburgo.
Ataque al almacén de Wildberries en Shushary, San Petersburgo.
Foto: Stringer/EFE.

Guerra en Ucrania: masivo bombardeo ruso destruye edificios en Kiev antes de la cumbre de la OTAN

Un reportero de la AFP vio humo gris elevándose por encima de los rascacielos.

"San Petersburgo fue atacada por vehículos aéreos no tripulados de uso militar (...). El ataque impactó en instalaciones de infraestructura civil", aseguró el gobernador Alexander Beglov en redes sociales.

Los ataques ucranianos han alcanzado varias instalaciones de Wildberries durante la semana pasada, incluidas las que prestan servicio a Moscú.

Ataque ucraniano al almacén ruso Wildberries.
Ataque ucraniano al almacén ruso Wildberries.
Foto: Agencia EFE.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha afirmado que la empresa almacena y envía componentes para equipo militar sujeto a sanciones.

Kiev denomina su campaña "sanciones de largo alcance" y sostiene que los ataques son una represalia justificada ante los bombardeos nocturnos de drones y misiles que Rusia lanza contra sus ciudades.

La ofensiva ha provocado escasez de combustible en todo el país y, según Kiev, ha mermado los recursos financieros de Rusia para la guerra.

AFP

Un paso clave acerca a Ucrania a la Unión Europea en medio de la reforma de su política de seguridad

¿Encontraste un error?

Reportar

Temas relacionados

UcraniaAFP

Te puede interesar