Tragedia en Colombia: explosión de camión bomba causa la muerte de cuatro personas, entre ellas una bebé

Un ataque con explosivos cerca de una base militar en el oeste de Colombia mató a cuatro personas, entre ellas una bebé de dos meses, en medio de la peor ola de violencia del país en una década, informaron el lunes las autoridades.

"¡Estos crímenes no quedarán impunes!", escribió en X el presidente, Abelardo De la Espriella.

El mandatario tildó de "cobardes atentados narcoterroristas" los últimos ataques.

¡AL NARCOTERRORISMO LO VAMOS A ENFRENTAR CON TODO EL PODER DEL ESTADO!



Los cobardes atentados narcoterroristas perpetrados en Planadas, Tolima; Algeciras, Huila; y Balboa, La Sierra y Totoró, Cauca, contra la población civil y nuestra Fuerza Pública, NO QUEDARÁN IMPUNES.



En… https://t.co/5mu8jwij4M — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) November 2, 2026

Ataque con vehículo cargado de explosivos en el departamento de Tolima

El atentado más reciente ocurrió la noche del domingo en el municipio de Planadas, en el sur del departamento de Tolima, en los alrededores de una base militar.

Un camión cargado con explosivos estalló y causó daños en un hospital y en varias viviendas, reportó el alcalde de Planadas, Juan Camilo Hueje. Las calles quedaron cubiertas de escombros.

"Con profundo dolor informo que el atentado en Planadas deja un saldo preliminar de cuatro personas fallecidas, entre ellas una bebé de apenas dos meses de vida", dijo en X la gobernadora de Tolima, Adriana Matiz.

Con profundo dolor informo que el atentado en Planadas deja un saldo preliminar de cuatro personas fallecidas, entre ellas una bebé de apenas dos meses de vida.



¡Esto es inadmisible! Mi solidaridad con las familias. Exigimos justicia y acciones contundentes para detener esta… — Adriana Magali Matiz 🇨🇴 (@AdrianaMatizTol) November 2, 2026

En un video se observa a una mujer gritar desesperada, mientras un hombre saca de entre los escombros un cuerpo pequeño envuelto en una cobija.

Soldados patrullando en Planadas, departamento del Tolima, Colombia, donde estalló un coche bomba Foto: AFP

"Intensificaremos las operaciones"

Hueje señaló a una emisora local que hay "múltiples heridos", los cuales fueron enviados a un colegio de la zona para recibir atención médica. Medios colombianos reportan aproximadamente una veintena de personas lastimadas por las explosiones.

🔴 #Atención | Este es el momento exacto en el que estalla la volqueta cargada de explosivos en Planadas, al sur del Tolima. pic.twitter.com/Cp0MoXQnTP — EL TIEMPO (@ELTIEMPO) November 2, 2026

En imágenes aparecen personas ensangrentadas y tendidas en medio de bloques de piedra.

Fue "un acto vil y criminal que rechazamos con absoluta contundencia", escribió en X Matiz. "Atentar contra la población civil, contra nuestros soldados y las familias tolimenses es cruzar una línea que no vamos a tolerar", agregó.

Las autoridades no han identificado a los responsables del ataque en Planadas.

De la Espriella advirtió que intensificará el combate contra grupos armados ilegales.

Colombia: atentado con explosivos causó la muerte de cuatro personas, incluido un bebé de dos meses Foto: Oficina de prensa del Ejército de Colombia/AFP

"Seguiremos con los bombardeos contra objetivos militares legítimos, intensificaremos las operaciones especiales y avanzaremos en la reactivación de las fumigaciones conforme a la ley", señaló el presidente.

De acuerdo con Hueje, además del camión con explosivos, también se vieron drones que "sobrevolaban" el casco urbano de Planadas. Estos aparatos son cada vez más usados por los grupos armados ilegales en Colombia.

El viernes, De la Espriella ordenó militarizar Cúcuta, la principal ciudad de la frontera con Venezuela por un aumento de atentados.

En septiembre desplegó a las fuerzas militares en la turística Santa Marta tras una ola de ataques a comercios y vehículos desatada por una banda narcotraficante.

AFP