Tragedia en Colombia: nueve muertos y decenas de desaparecidos tras derrumbe en una mina ilegal de oro

Un derrumbe de tierra dejó nueve muertos y más de una decena de desaparecidos en una mina de oro ilegal en el suroeste de Colombia, en una zona de difícil acceso controlada por grupos armados, informaron las autoridades locales el lunes.

"Varias personas están sepultadas (...) el reporte que tenemos hasta el momento es de nueve muertos", dijo Álex González, secretario de paz y seguridad de Nariño, a la cadena Caracol.

Según informó el medio local El Tiempo, el trágico hecho ocurrió sobre las 8:30 de la mañana de este lunes. Se presume que los fallecidos pertenecen a una misma familia.

🚨Tragedia en Iscuandé, Nariño: un derrumbe en una mina de oro deja al menos nueve muertos en esta región del suroccidente colombiano 🔽 https://t.co/nEJunITrbl



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El desprendimiento de lodo y material rocoso sepultó por completo el yacimiento minero localizado en una zona de difícil acceso, en límites entre las veredas El Chambero y Bellavista.

De acuerdo con las declaraciones entregadas por Evelio Aguiño, secretario de Minas del departamento, y Cristian Cuéllar Hernández, enlace de víctimas de la localidad, la cifra de víctimas mortales podría incrementarse significativamente en las próximas horas debido a que se estima que cerca de 30 personas se encontraban realizando labores de barequeo al momento de la tragedia.

Labores de rescate condicionadas por la geografía y los grupos armados. Foto: El Tiempo (GDA).

Ante la magnitud del desastre, la comunidad local, campesinos y miembros de la Defensa Civil se han volcado al lugar para adelantar con palas y herramientas rudimentarias los esfuerzos de búsqueda y rescate. González confirmó que el alud tomó por sorpresa a los trabajadores, dejando múltiples desaparecidos bajo toneladas de tierra.

El peligro latente de la minería ilegal y el llamado de la Defensoría del Pueblo

La Defensoría del Pueblo pidió en redes sociales "atención" a la emergencia en esta mina y expresó su "profunda preocupación" ante la posibilidad de que el deslizamiento haya dejado "un número importante de víctimas".

"La prioridad en este momento es salvar vidas y garantizar una atención inmediata y coordinada de la emergencia", agregó la Defensoría del Pueblo, quien hizo un "llamado urgente" para "disponer de todos los recursos humanos, técnicos y logísticos necesarios".

Este organismo, recordó asimismo que, "ante la presencia de grupos armados ilegales en la zona", es preciso "garantizar el acceso seguro de los equipos de emergencia y del personal humanitario" a la mina.

Hace apenas dos meses, también en el departamento de Nariño, tuvo lugar otro accidente en una mina artesanal de oro que dejó 13 muertos y varios heridos

Con información de AFP, EFE y El Tiempo (GDA).