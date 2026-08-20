Tragedia en Colombia: colapsó una mina de oro a cielo abierto y dejó al menos 13 trabajadores muertos

Al menos trece personas murieron y siete resultaron heridas tras registrarse un devastador deslizamiento de tierra en una mina de oro en Colombia, ubicada en una zona rural del departamento de Nariño, región fronteriza con Ecuador. El trágico suceso se desencadenó cuando un masivo colapso de talud sepultó a decenas de trabajadores que realizaban labores de extracción en un yacimiento a cielo abierto.

El accidente ocurrió el miércoles por la tarde en la vereda Puerto Rico, una remota localidad perteneciente al municipio de Policarpa, a unos 95 kilómetros de Pasto, la capital departamental. Gabriel Ocaña, director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) de Nariño, confirmó la magnitud de la emergencia registrada en esta zona de difícil acceso montañoso.

"Desafortunadamente se presentó un colapso de un talud en una mina en la vereda Puerto Rico, jurisdicción de Policarpa (...) que afectó a unas personas que trabajaban ahí, de las cuales 13 personas fallecieron. Siete personas están heridas", señaló el funcionario.

Derrumbe de mina en Colombia Foto: captura de video/EFE

Operativo de rescate en la tragedia minera en Nariño

Las labores de salvamento requirieron un despliegue inmediato e intensivo debido a la cantidad de personas atrapadas bajo toneladas de barro y roca. Habitantes de la zona y bomberos pertenecientes a las localidades de Pasto, Policarpa y El Tambo unieron fuerzas durante toda la noche para remover los escombros mediante el uso de maquinaria pesada.

"Se logró el rescate de las personas atrapadas, de los cuales, como les digo, son 13 fallecidos", subrayó el director de la UNGRD Nariño al dar por concluidas las maniobras en las primeras horas del jueves. Los sobrevivientes del colapso de talud, varios de ellos con lesiones de gravedad, debieron ser trasladados con rapidez hacia diversos centros hospitalarios de la región para recibir atención médica especializada.

Entre los fallecidos en mina de oro figuran cuatro integrantes pertenecientes a una misma familia del pueblo indígena quillasinga, según reportaron vecinos y miembros de la comunidad local. La pérdida conmocionó a los pobladores de esta zona caracterizada por la vulnerabilidad social y los riesgos operativos propios de la minería.

Rescate tras derrumbe de mina en Colombia Foto: captura de video/EFE

Complejidad territorial y antecedentes de emergencias

El municipio de Policarpa está emplazado en una geografía escarpada que dificulta las comunicaciones y el transporte terrestre. Asimismo, la zona cuenta con la presencia de la columna Franco Benavides, estructura que forma parte del Estado Mayor Central, la principal facción disidente de la antigua guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Esta nueva tragedia minera en Nariño golpea al país apenas diez días después del devastador terremoto de magnitud 7,4 que sacudió el territorio colombiano el pasado 10 de agosto. Aquel sismo provocó graves daños materiales y dejó un saldo superior a los 300 muertos, concentrando sus mayores afectaciones en las zonas del centro y el suroeste nacional, de acuerdo con los últimos reportes emitidos por el Instituto de Medicina Legal.

Con información de EFE