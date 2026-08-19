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El País Mundo

Tras el terremoto en Colombia, una niña de 7 años hizo un dibujo de su perro y lo encontró con vida

En vez de sentarse a esperar a Bruno, Antonia lo dibujó y salió por el barrio para encontrarlo. Ahora ofrece a sus vecinos hacer dibujos de sus animales perdidos.

El País
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19/08/2026, 15:14
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Niña dibujó a su perro que desapareció en el terremoto de Colombia y lo encontró
Niña dibujó a su perro que desapareció en el terremoto de Colombia y lo encontró
Foto: redes sociales.

En medio de la emergencia por el fuerte terremoto en Colombia, la historia de una niña de Cali enterneció y llenó de esperanza a sus vecinos. Antonia, de 7 años, perdió a su perro Bruno durante el sismo y lo encontró gracias a hacer un dibujo de su rostro para pedir ayuda.

La menor recorrió las calles con el retrato hecho a mano, con la esperanza de que alguien reconociera al animal y pudiera darle información sobre su paradero. Una muestra que resumía la angustia de una pequeña que no quería darse por vencida.

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La historia llegó a organizaciones locales, entre ellas la Fundación Gloria Mariana, que ayudaron a difundir el caso. La imagen de la niña buscando a su mascota comenzó a circular y permitió que más personas se sumaran a la búsqueda.

Un dibujo que movilizó a la comunidad

Bruno apareció sano y salvo y pudo regresar junto a su pequeña humana, poniendo fin a una búsqueda que había comenzado entre el temor provocado por el sismo.

El reencuentro entre la niña y su perro dejó una de esas escenas que contrastan con las imágenes de destrucción y preocupación que suelen acompañar una emergencia. Después de buscarlo por las calles, la menor finalmente volvió a tener a Bruno entre sus brazos. 

Este miércoles, a través de la cuenta de Instagram de su mamá, Antonia agradeció que la ayudaran a encontrar a Bruno y ofreció a sus vecinos si ayuda "para dibujar a sus animalitos" para encontrarlos.

El Tiempo/GDA

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