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El País Mundo España

Sismo en España: evacúan de manera preventiva La Alhambra por temblor de magnitud 4,7

Tres personas resultaron levemente heridas. Las autoridades redujeron la velocidad del metro y solicitaron alejarse de edificios por riesgo de caída de elementos.

18/08/2026, 11:49
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Vehículos detrozados por la caída de escombros tras un terremoto en Granada, España
Vehículos detrozados por la caída de escombros tras un terremoto en Granada, España
Foto: AFP

Un sismo de magnitud 4,7 y con epicentro en la localidad granadina de Gójar (Granada), así como sus cuatro réplicas, ha obligado a desalojar de manera preventiva los Palacios Nazaríes y la Alcazaba del monumento de La Alhambra de Granada, uno de los más visitados en España.

Tres personas resultaron levemente heridas, entre ellas una niña trasladada al hospital, indicó Antonio Sanz, responsable de emergencias de la región de Andalucía, donde se encuentra Granada.

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Según informaron fuentes de La Alhambra, un equipo está analizando la situación de manera continuada y ha decidido de momento suspender las visitas y desalojar estos espacios.

El Instituto Geográfico Nacional (IGN) registró esta mañana a las 10:37 horas el movimiento telúrico de magnitud 4,7, con epicentro en Gójar, y posteriormente se produjeron cuatro réplicas, una de ellas con intensidad 4 a las 10:53 horas.

Vehículo dañado por escombros tras un terremoto en Granada el 18 de agosto de 2026
Vehículo dañado por escombros tras un terremoto en Granada el 18 de agosto de 2026
STRINGER/AFP

El IGN registró también un sismo de 2,9 con epicentro en Padul, otro de 2,8 con epicentro en Alhendín y uno más, esta vez de 2,6, en Las Gabias.

La intensidad del primer temblor y sus réplicas provocó que salte la alerta de seísmos de Google en numerosos teléfonos.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, pidió "máxima prudencia" ante los terremotos que se han vuelto ha registrar este martes en el área metropolitana de Granada.

"Los expertos señalan que es posible que los movimientos sísmicos y las réplicas continúen en la zona, y es importante conocer cómo debemos actuar en estas situaciones. Sigamos los consejos y mantengamos la serenidad, por favor", ha indicado el presidente andaluz a través de su cuenta de la red social X.

De momento, el Metro de Granada ha anunciado que reduce la velocidad de circulación a 30 kilómetros por hora mientras la Policía Local de Granada ha pedido calma a la población, seguir medidas de autoprotección y no permanecer junto a edificios por el riesgo de caída de elementos.

"Se cayó todo"

Videos publicados en las redes sociales mostraban escombros esparcidos por las calles y algunos daños en vehículos en la ciudad turística.

"Se cayó todo, fue espantoso", escribió en X Cristina Ruiz López, que trabaja en un laboratorio y se encontraba dentro de un supermercado cuando se produjo el hecho.

Con información de EFE y AFP

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