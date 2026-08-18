Sismo en España: evacúan de manera preventiva La Alhambra por temblor de magnitud 4,7

Un sismo de magnitud 4,7 y con epicentro en la localidad granadina de Gójar (Granada), así como sus cuatro réplicas, ha obligado a desalojar de manera preventiva los Palacios Nazaríes y la Alcazaba del monumento de La Alhambra de Granada, uno de los más visitados en España.

Tres personas resultaron levemente heridas, entre ellas una niña trasladada al hospital, indicó Antonio Sanz, responsable de emergencias de la región de Andalucía, donde se encuentra Granada.

Según informaron fuentes de La Alhambra, un equipo está analizando la situación de manera continuada y ha decidido de momento suspender las visitas y desalojar estos espacios.

El Instituto Geográfico Nacional (IGN) registró esta mañana a las 10:37 horas el movimiento telúrico de magnitud 4,7, con epicentro en Gójar, y posteriormente se produjeron cuatro réplicas, una de ellas con intensidad 4 a las 10:53 horas.

Vehículo dañado por escombros tras un terremoto en Granada el 18 de agosto de 2026 STRINGER/AFP

El IGN registró también un sismo de 2,9 con epicentro en Padul, otro de 2,8 con epicentro en Alhendín y uno más, esta vez de 2,6, en Las Gabias.

La intensidad del primer temblor y sus réplicas provocó que salte la alerta de seísmos de Google en numerosos teléfonos.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, pidió "máxima prudencia" ante los terremotos que se han vuelto ha registrar este martes en el área metropolitana de Granada.

"Los expertos señalan que es posible que los movimientos sísmicos y las réplicas continúen en la zona, y es importante conocer cómo debemos actuar en estas situaciones. Sigamos los consejos y mantengamos la serenidad, por favor", ha indicado el presidente andaluz a través de su cuenta de la red social X.

De momento, el Metro de Granada ha anunciado que reduce la velocidad de circulación a 30 kilómetros por hora mientras la Policía Local de Granada ha pedido calma a la población, seguir medidas de autoprotección y no permanecer junto a edificios por el riesgo de caída de elementos.

"Se cayó todo"

Videos publicados en las redes sociales mostraban escombros esparcidos por las calles y algunos daños en vehículos en la ciudad turística.

‼️Tres #terremotos sacuden #Granada en una hora. Las magnitudes: 4,8 , 4,0 y 4,2.



🏥 A las 12:15h se reportan tres heridos. Ha habido otras tres treplicas más en estás últimas horas (entre 2,6 y 2,9). pic.twitter.com/hjGasy1TQv — MeteoÁvila (@Meteoavila2) August 18, 2026

🚨🇪🇸 ÚLTIMA HORA | TERREMOTO SACUDE GRANADA



Un terremoto de magnitud 4,6 volvió a sacudir esta mañana Granada, España. El movimiento dejó tres heridos leves y provocó el desalojo preventivo de la Alhambra.



🇪🇸 El Instituto Geográfico Nacional mantiene el seguimiento ante la… pic.twitter.com/rqAFKe5Gcs — freddyzur (@freddyzur) August 18, 2026

"Se cayó todo, fue espantoso", escribió en X Cristina Ruiz López, que trabaja en un laboratorio y se encontraba dentro de un supermercado cuando se produjo el hecho.

Con información de EFE y AFP