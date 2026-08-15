Un sismo de 5,0 grados de magnitud, seguido de 40 temblores, sacudieron al sur de España en la madrugada

Un terremoto de 5,0 grados de magnitud se ha sentido en la madrugada de este sábado en el sur de España. Sacudió gran parte de Andalucía y se sintió en las regiones limítrofes de Murcia, Castilla-La Mancha y Extremadura, así como en la de Madrid, aunque no constan víctimas por ahora.

Además de ese seísmo, ocurrido en la localidad de Alhendín, la ciudad de Granada y su área metropolitana registraron luego 40 temblores de intensidad diversa, que causaron daños materiales.

Según el Instituto Geográfico Nacional (IGN) de España, el temblor principal se percibió en más de 200 municipios de cinco regiones, aunque con intensidad diferente. Andalucía concentra la mayor parte de los municipios afectados, de las provincias de Granada, Jaén, Málaga, Córdoba, Almería y Sevilla.

En las redes sociales circulan numerosos vídeos sobre el terremoto, especialmente de Granada, en los que se ven algunos escombros en las calles, y comentarios desde otros lugares de personas que despertaron al sentir el terremoto.

Daños tras el terremoto en Granada: pic.twitter.com/stKUbcIwir — Wall Street Wolverine (@wallstwolverine) August 15, 2026

De momento, ni Protección Civil ni los servicios de emergencias tienen constancia de víctimas, aunque la continuidad de temblores provocó que numerosos vecinos del área metropolitana de Granada saliesen de casa para concentrarse en parques y otros espacios al aire libre.

El intendente de Andalucía, Juan Manuel Moreno, informó de "algunos daños materiales" y advirtió sobre "cualquier cornisa o fachada dañada" que se pueda desprender.

Daños materiales luego del terremoto de 5,0 en El Albayzin, barrio de Granada, Andalucía, este sábado 15 de agosto. ENRIQUE FAJARDO/AFP fotos

El servicio público de emergencias gestionó más de 200 llamadas, la mayoría de ellas de Granada, pero también desde otras, algunas de ella para alertar de grietas, caída de cornisas, cascotes, muros y otros desperfectos en edificios.

Las autoridades activaron el Plan de Emergencia por Riesgo Sísmico de Andalucía en fase de emergencia.

EFE