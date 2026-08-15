Récord de incendios y evacuaciones masivas: nueva ola de calor sofoca a Europa con temperaturas extremas

Los incendios que azotan varios países de Europa causaron ayer viernes un muerto y decenas de heridos en Croacia y obligaron a evacuar a miles en Francia y Alemania. En la jornada se registraron temperaturas superiores a los 35º C en países como Francia, Alemania, España e Italia.

Una persona murió y al menos 40 resultaron heridas, diez de ellas de gravedad, a causa de un incendio forestal que afectó varias zonas residenciales de la costa de Croacia y obligó a evacuar a más de 2.000 turistas y habitantes. Es “uno de los peores incendios en la historia de Croacia”, declaró el jefe de los bomberos croatas, Slavko Tucakovic, quien explicó que el fuego devoró entre 900 y 1.000 hectáreas de terreno.

El incendio se declaró la noche del jueves en Lokva Rogoznica, en el centro de la costa croata, en el mar Adriático. Atizado por los vientos, quemó primero unos pinares, y luego alcanzó viviendas de esta turística localidad. Después se propagó varios kilómetros.

En España, más de 500 bomberos, apoyados por medios aéreos, combaten un incendio forestal en una zona montañosa de Aragón, en medio de una alerta naranja por altas temperaturas que alcanzan los 37 ºC. El fuego, que comenzó el lunes, ha afectado más de 10.000 hectáreas y ha obligado a evacuar 850 personas de 16 localidades.

Bomberos combaten un incendio forestal que arrasa el bosque de las Landas en Luglon, en el suroeste de Francia. Foto: AFP

La principal preocupación de las autoridades es proteger los monasterios de San Juan de la Peña, uno de los símbolos históricos de Aragón, cuyo monasterio más antiguo data del siglo X. El presidente aragonés, Jorge Azcón, afirmó que las labores de extinción durante la noche del jueves fueron “especialmente duras, especialmente complicadas”. Además, señaló la posible incorporación de tres aviones de extinción procedentes de Francia para reforzar las tareas de control del incendio.

En Andalucía, en el sur, sigue activo otro incendio declarado hace una semana en la provincia de Huelva, aunque su avance se desaceleró en las últimas horas. Según el último balance del gobierno andaluz, unas 650 personas fueron evacuadas y 300 bomberos permanecen desplegados en un “área afectada” que supera las 25.000 hectáreas. España padeció un inicio de verano complicado con diferentes fuegos que obligaron a desalojar a miles de personas, especialmente en el centro del país.

En Alemania, alrededor de 1.800 personas fueron evacuadas a causa de un incendio de 300 hectáreas que sigue propagándose y amenaza unas viviendas. Según la prensa local, el fuego estaría a sólo 200 metros de un barrio de la localidad de Hürtgenwald, que cuenta con unos 9.000 habitantes y se encuentra junto a la frontera con Bélgica. De acuerdo con una portavoz municipal, unas 300 personas fueron movilizadas para contener el fuego. También está participando el ejército alemán en las tareas.

Un avión contraincendios de la Seguridad Civil francesa descarga agua durante un incendio forestal en Luglon, en Francia. Foto: AFP

En Francia, que atraviesa su cuarta ola de calor en lo que va de año, un nuevo incendio declarado el jueves en la zona de las Landas ha afectado ya 1.100 hectáreas de terreno y obligado a evacuar a unas 500 personas. A la zona, un bosque de pinos que estaba muy seco por el calor de las últimas semanas, fueron enviados unos 500 bomberos.

El jefe de bomberos de la zona, Arnaud Fabre, precisó a la prensa que “el fuego se frenó” gracias a la bajada de las temperaturas durante la noche y un aire más húmedo. El 2026 está siendo especialmente duro en Francia, y ya ha batido el récord de superficie quemada, en veinte años de mediciones satelitales. El sistema europeo de vigilancia de incendios (Effis) da cuenta de casi 100.000 hectáreas quemadas en lo que va de año.

Varias regiones griegas, entre ellas Ática, donde se encuentra Atenas, están en nivel 5 de alerta por incendio, el máximo. El jueves se declaró un incendio en la región norteña de Calcídica, pero durante la noche fue controlado. Quemó 350 hectáreas, según los bomberos, que seguían movilizados allí este viernes porque temen que se reanude el fuego, a causa de los fuertes vientos. AFP

Unos bomberos observan cómo un incendio forestal arrasa el bosque de las Landas en Luglon, en el suroeste de Francia Foto: AFP

Francia, 40 grados

Las temperaturas subieron ayer viernes hasta 40 grados en algunas ciudades francesas en el último pico hasta ahora de una larga tercera ola de calor del verano europeo, que va a remitir desde el fin de semana, pero sin que se pueda fijar todavía el final y sin lluvias a la vista para la sequía histórica. Los termómetros alcanzaron el umbral simbólico de los 40 grados en Tours o en Carcasona, y se acercaron mucho en París, Aviñón, Chartres o Amiens, con 39 grados, así como en Lyon, Beauvais, Toulouse o Reims, con 38 grados. La alerta naranja por calor de Météo France se activó en 83 de los 101 departamentos franceses.

Macron criticado por sus vacaciones

Las fotos de las vacaciones de Emmanuel Macron en el fuerte de Brégançon en el Mediterráneo y, sobre todo, una del presidente francés con una moto acuática, han desatado una polémica sobre su supuesta desconexión de la realidad del país, en un verano marcado por las olas de calor, la sequía y los incendios.

Las fotografías aparecen en la portada y en un amplio reportaje publicado por la revista Paris Match en el que también se ve al jefe del Estado practicando surf de hidroala, corriendo y boxeando, además de compartiendo actividades con miembros de su equipo de seguridad. “¿Habéis visto mi enorme moto acuática, qué rápido va?”, se burló ayer viernes la líder ecologista Marine Tondelier.

“En pleno verano apocalíptico, nuestro presidente se ofrece un publirreportaje de sus vacaciones”, añadió en X, donde cuestionó la imagen proyectada por Macron en un verano marcado por “miles de muertos” debido a las tres olas de calor, además de la sequía y unos incendios históricos. El líder socialista, Olivier Faure, se sumó a las críticas. “Mientras Francia arde y una parte de los franceses no ha podido irse de vacaciones, el presidente se divierte en una moto acuática”, escribió en X.