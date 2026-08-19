Colombia tras el terremoto: la charla de Marco Rubio con De la Espriella y la posibilidad de suspender aranceles

El presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, afirmó ayer martes que el Gobierno de Estados Unidos tiene la disposición de suspender temporalmente los aranceles del 12,5% a los productos de Colombia para aliviar a los empresarios afectados por el terremoto del pasado 10 de agosto.

Así lo señaló el mandatario tras dialogar por teléfono con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, a quien reiteró esta solicitud y agradeció el apoyo que ese país “le ha brindado a Colombia frente a la tragedia: ayuda económica, asistencia humanitaria y equipos de rescatistas”.

“Hay que surtir un trámite para lograrlo y existe toda la disposición por parte del Gobierno de los Estados Unidos para avanzar en ese propósito. He dado instrucciones al ministro de Comercio, Mauricio Gómez, para que viaje hoy mismo a Washington y se ponga personalmente al frente de este tema”, agregó el presidente en X en referencia a los aranceles.

De la Espriella ya había planteado el sábado pasado a su homólogo estadounidense, Donald Trump, la necesidad de suspender temporalmente el arancel del 12,5% que Estados Unidos aplica a algunas importaciones colombianas como las flores, con el objetivo de aliviar a los empresarios del país mientras afrontan las consecuencias económicas del terremoto.

Vista de los escombros del edificio Vanessa, colapsado en Cali, Colombia. Foto: AFP

“Le dije (a Trump) que tenemos un enorme desafío por delante: reconstruir a Colombia en medio de la situación económica tan difícil y apocalíptica que heredé”, señaló De la Espriella el fin de semana.

El mandatario hizo así alusión al déficit fiscal de Colombia, equivalente al 6,4% del PIB en 2025, y a una deuda pública que alcanzó un récord de 373.850 millones de dólares al cierre del primer semestre.

El balance preliminar del Gobierno es que el terremoto dejó 289 muertos, 4.187 heridos y 143 desaparecidos, aunque el Instituto de Medicina Legal informó el lunes que ha recibido 304 cuerpos de víctimas del sismo y ha identificado 300, incluidos 22 menores de edad.

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, durante una conferencia de prensa en Bogotá. Foto: AFP

Estimación de daños

En tanto, el banco BBVA estimó ayer martes que los daños materiales directos por el terremoto de magnitud 7,4 de la semana pasada en Colombia se situarán entre 6.378 y 9.567 millones de dólares.

El presidente de BBVA en Colombia, Mario Pardo Bayona, dio a conocer esta cifra en un encuentro con medios de comunicación en Bogotá en el que previó además que la actividad económica se recupere en un período de entre seis y nueve meses.

La cifra coincide con la que ofreció el lunes el presidente De la Espriella. Estos datos son, en todo caso, provisionales.

Pardo Bayona aseguró que el terremoto ha tenido “un impacto muy significativo” a nivel de infraestructuras y vivienda, pero algo “más moderado” en la actividad económica.

El directivo del BBVA, que deja la presidencia de la filial colombiana de la entidad a finales de mes, subrayó el impacto del seísmo sobre el “flujo de actividad”, que podría suponer -anticipó- una caída del 3 o 4% del PIB en los departamentos afectados.

Personas observan una edificación destruida tras el terremoto de magnitud 7,4 en Colombia Carlos Ortega/EFE

Sin embargo, se mostró optimista con respecto al efecto que va a tener sobre las mismas regiones afectadas la inversión proveniente de fondos nacionales -privados y estatales- e internacionales.

A este respecto, estimó que para principios de 2027 el flujo de actividad en los departamentos afectados por el terremoto habrá superado el de la línea base, esto es, la que tendría si no se hubiese producido el temblor y la consiguiente inversión para la reconstrucción.

Pardo Bayona informó asimismo de que el BBVA va a contribuir con dos millones de euros (unos 2,32 millones de dólares) a la reconstrucción.

De la Espriella anunció la semana pasada su intención de declarar la emergencia económica para canalizar las ayudas y avanzó su pretensión de lanzar un plan de reconstrucción. El presidente anunció que tiene en mente un proyecto semejante al Plan Marshall. EFE