Colombia inaugura embajada en Jerusalén y Netanyahu agradece: "Algo extraordinario ocurre en Latinoamérica"

Colombia inauguró ayer miércoles su embajada en Jerusalén, y se une al grupo de países, entre ellos Estados Unidos, que tienen su representación en esta ciudad.

La apertura de la legación en Jerusalén, dirigida por la embajadora Tania Gilinski, cumple con una promesa del mandatario colombiano, Abelardo de la Espriella, en el poder desde agosto. Y marca un giro de 180 grados respecto a su predecesor izquierdista Gustavo Petro, quien rompió en 2024 las relaciones con Israel en rechazo a la ofensiva israelí contra la organización terrorista Hamás en Gaza.

“Es una fecha importante para el Estado de Israel. Es también una fecha importante para la ciudad de Jerusalén”, declaró el ministro israelí de Exteriores, Gideon Saar, al firmar en el libro de oro de la embajada, acompañado de su homólogo colombiano, Omar Bula.

“Hoy, con la apertura de la Embajada de Colombia en Jerusalén, damos un paso concreto hacia la restauración de nuestras relaciones diplomáticas. Una relación que nunca debió haber sido interrumpida”, dijo Bula en el acto. “La seguridad es una prioridad fundamental para los dos pueblos.

Colombia enfrenta amenazas derivadas del terrorismo, del narcotráfico, de la delincuencia transnacional organizada que afecta a nuestras comunidades (...) En este esfuerzo, Israel es un socio estratégico, siempre lo ha sido y de ahora en adelante lo será con aún más ahínco y fuerza”, agregó Bula.

La gran mayoría de países tienen su embajada ante Israel en Tel Aviv, bajo el argumento de que el estatus de Jerusalén está pendiente de dilucidar en una futura resolución del conflicto israelo-palestino.

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, en rueda de prensa tras firma de acuerdos con el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio. Foto: AFP

El ministerio de Relaciones Exteriores de la Autoridad Palestina condenó “firmemente” la iniciativa del gobierno colombiano. En un comunicado, denunció una “violación flagrante del derecho internacional y las resoluciones” de Naciones Unidas, así como “un ataque al pueblo palestino y a sus derechos nacionales justos y legítimos”.

El presidente Donald Trump ya rompió el consenso en 2018 cuando en su primer mandato decidió llevar la embajada de Estados Unidos a Jerusalén, donde se encuentran el Parlamento de Israel, las oficinas del primer ministro, la Corte Suprema y otras instituciones.

Desde entonces, un puñado de países siguió el ejemplo norteamericano, entre ellos Guatemala, Honduras, Paraguay, Fiyi y Papúa Nueva Guinea. El presidente argentino Javier Milei ha prometido llevar la embajada de su país a Jerusalén.

En agosto, el gobierno de De la Espriella reconoció la soberanía de Israel sobre los Altos del Golán, que perteneció a Siria hasta la Guerra de los Seis Días, en 1967. Hasta entonces, Estados Unidos era el único país que reconocía la anexión de este territorio en 1981.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, habla en el Día del Recuerdo de los Mártires y Héroes del Holocausto. Foto: EFE

Netanyahu: "Una amistad fantástica"

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, aseguró este miércoles que "algo extraordinario está pasando en Latinoamérica", después de que Colombia inaugurara hoy oficialmente su embajada en Jerusalén.

"Algo extraordinario ocurre en Latinoamérica. Está regresando para tejer una amistad fantástica (con Israel) y volviendo a tener una profunda simpatía por nuestro pueblo", dijo Netanyahu durante una cena de gala celebrada en el Ministerio de Asuntos Exteriores israelí por la apertura de la nueva sede diplomática colombiana.

Durante su intervención, el mandatario israelí se refirió repetidamente a la transición política que ha experimentado la región latinoamericana hacia gobiernos de derecha, mucho más alineados con Israel.

"Años atrás ya fui a un pequeño país llamado Brasil. Fui a la toma de posesión de alguien llamado (Jair) Bolsonaro.

¡Quién sabe, quizá lo haga de nuevo", deslizó el primer ministro de Israel acerca de la segunda vuelta de las elecciones brasileñas, previstas para el próximo 25 de octubre con Flávio Bolsonaro -hijo de Jair- a la cabeza. AFP