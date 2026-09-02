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Colombia: guerrilla explota un coche bomba y De la Espriella promete "mano de hierro" contra el narcoterrorismo

El atentado, atribuido al ejército de Liberación Nacional, ocurrió en una estación de policía en el municipio de Los Patios, cerca de la frontera con Venezuela, y dejó un muerto y once heridos.

El País
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02/09/2026, 03:15
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Miembros de la Policía Nacional de Colombia inspeccionan los escombros en el lugar de la explosión de un coche bomba cerca de una estación de policía en Los Patios, departamento de Norte de Santander, Colombia.
La Policía de Colombia inspecciona el lugar donde explotó un coche bomba, en Los Patios, departamento de Norte de Santander,.
Foto: AFP

Un coche bomba atribuido a la guerrilla del ELN dejó un civil muerto y once heridos en Colombia, mientras el gobierno intensifica las operaciones para doblegar a los que llama “narcoterroristas”.

El ataque del Ejército de Liberación Nacional (ELN) se produjo el mismo día en que las fuerzas armadas colombianas llevaron a cabo el bombardeo más letal en años, con un saldo de 20 guerrilleros muertos en la Amazonía.

El automóvil explotó el lunes cerca de la medianoche junto a una estación de policía del municipio Los Patios, cerca de la frontera con Venezuela. El hombre fallecido tenía 23 años y era de nacionalidad venezolana, dijo a Caracol Radio el coronel Jimmy Belalcázar, comandante de la policía local que adjudicó el atentado al ELN.

Entre los heridos hay dos policías. Uno de los uniformados tiene “mutilación” de la pierna izquierda y otro fue afectado por las “esquirlas” del explosivo, añadió.

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El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, habla durante una conferencia de prensa en el Palacio de San Carlos de Bogotá
El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, durante una conferencia de prensa en Bogotá.
Foto: AFP

Desde que llegó al poder el 7 de agosto, el presidente Abelardo de la Espriella impone una línea dura para enfrentar a los grupos armados. “Vamos a perseguir con mano de hierro a quienes atenten contra los colombianos, hasta capturarlos, desmantelar sus estructuras y devolverles la tranquilidad a nuestras comunidades”, dijo De la Espriella en X.

El bombardeo del ejército el lunes fue el tercero en menos de un mes, mientras los grupos armados han amenazado al nuevo gobierno con responder a los ataques de las fuerzas de seguridad.

“Donde los terroristas pretendan sembrar miedo, allí estará el Estado con toda su fuerza”, dijo el presidente que en sus primeras semanas de gobierno consiguió abatir a al menos 38 guerrilleros.

En los últimos años las guerrillas y carteles colombianos se han fortalecido con las rentas del narcotráfico, la minería ilegal y otros delitos. Las recientes elecciones estuvieron marcadas por la violencia política y un recrudecimiento del conflicto armado con bombas, drones explosivos y numerosos atentados. AFP

El candidato presidencial colombiano Abelardo de la Espriella, del movimiento político Defensores de la Patria, habla durante una entrevista con la AFP en Bogotá.

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