Gobierno de Colombia ofreció unos US$ 270.000 de recompensa, ¿por qué, a quiénes y qué está pasando?

Las autoridades colombianas ofrecieron ayer domingo hasta 800 millones de pesos (unos 270.000 dólares) por información sobre alias David, un jefe de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) al que se le achaca la responsabilidad del atentado con un coche bomba que dejó el sábado 11 heridos en Cúcuta, ciudad fronteriza con Venezuela. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, afirmó que “las primeras investigaciones de nuestra Fuerza Pública señalan a alias David y alias Nay o Nike, integrantes del cartel narcoterrorista del ELN, como presuntos responsables de ordenar estos ataques contra la población y la Fuerza Pública”.

“Por información que permita su ubicación y captura ofrecemos una recompensa de hasta 800 millones de pesos (unos 270.000 dólares) por alias David y de hasta 150 millones de pesos por alias Nay o Nike (unos 48.000 dólares)”, agregó Sánchez Suárez en X.

Los heridos son “ocho policías y tres particulares”, dijo el secretario de Seguridad Ciudadana de Norte de Santander, George Quintero, sobre este ataque perpetrado en la madrugada del sábado contra el comando policial, situado en el barrio Tasajero, muy cerca de viviendas y locales comerciales que sufrieron daños materiales por la explosión.

EFE