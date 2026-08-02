Explosivos estallaron en Colombia seis días antes de la investidura del presidente electo Abelardo de la Espriella

Un camión con explosivos estalló ayer sábado junto a una estación de policía en la ciudad colombiana de Cúcuta, cerca de la frontera con Venezuela, seis días antes de la investidura del presidente electo Abelardo de la Espriella. Reporteros registraron el vehículo en llamas, fachadas destruidas y los alrededores con policías, militares y pobladores que se acercaban a la escena del atentado, del que aún no hay informe oficial de víctimas.

De la Espriella, figura de la extrema derecha, asumirá el poder el 7 de agosto en la ciudad de Cali en reemplazo de Gustavo Petro, el primer presidente izquierdista en la historia del país. Con el apoyo del gobierno de Donald Trump, este abogado millonario prometió intensificar la lucha contra las guerrillas y otras organizaciones narcotraficantes que avivan la peor ola de violencia en la última década en el país, principal productor de cocaína del mundo.

Para lograr sus objetivos, De la Espriella planea forjar una alianza militar con Estados Unidos y con Israel.

La investidura de De la Espriella contará con uno de los mayores despliegues de seguridad previstos para esta ceremonia, con un dispositivo de unos 11.000 soldados y policías que realizarán operaciones terrestres, aéreas y marítimas.

La posesión presidencial se realiza tradicionalmente en la sede del Congreso en Bogotá, pero el mandatario electo solicitó trasladar la ceremonia a Cali, en el suroeste del país, una región golpeada por los choques entre bandas narcotraficantes y guerrilleros.

Las guerrillas han lanzado advertencias al presidente electo, que prevé romper con las negociaciones de paz que sostenía Petro con diferentes organizaciones armadas. De la Espriella ha denunciado en diversas ocasiones la existencia de un plan para matarlo.

Las elecciones estuvieron marcadas por la violencia política.

AFP