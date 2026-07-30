Una niña de siete años fue rescatada en Colombia tras pedir ayuda a sus vecinos con mensajes en su ventana

Mensajes de auxilio escritos en hojas de papel por una niña de 7 años, que se encontraba sola en casa, alertaron a los vecinos para que llamaran a la policía en Bogotá, Colombia. La niña fue rescatada por las autoridades y trasladada a un centro médico.

Al parecer, la niña llevaba un tiempo sola en casa, lo que la llevó a escribir mensajes que los vecinos vieron cuando las sábanas fueron descubiertas a través de una de las ventanas. La policía continúa investigando las circunstancias en las que fue encontrada dentro de la vivienda y por qué estaba sola.

¿Cómo rescataron a la niña abandonada en Colombia?

El incidente ocurrió en la colonia Galán, en el distrito de Puente Aranda. Agentes de la Policía Metropolitana de Bogotá acudieron al lugar y tuvieron que entrar a la vivienda a través de una propiedad vecina para sacarla del edificio.

Posteriormente, fue trasladada a un centro médico para ser evaluada por profesionales de la salud y determinar su estado de salud. El caso fue reportado por el canal de televisión CityTv.

Mensaje escrito por una niña de 7 años pidiendo ayuda a sus vecinos en Colombia Foto: CityTV

"La Policía Nacional, a través de la Sección de Protección y Servicios Especiales, logró rescatar a una niña de siete años que aparentemente se encontraba sola dentro de una casa en el barrio Galán. A través de la ventana, la menor entregó varias notas a los agentes pidiendo ayuda", declaró el teniente coronel Manuel Saavedra, jefe de la Sección de Protección y Servicios Especiales, en una entrevista con la prensa local.

Al informar sobre el rescate, el agente destacó que la rápida intervención de las autoridades permitió sacar a la niña del domicilio con prontitud. Tras someterse a exámenes médicos, "fue puesta bajo la custodia de la autoridad administrativa para la restitución de sus derechos", dijo Saavedra.

Abandono de niños en Colombia

El teniente coronel declaró que, en lo que va del año, los equipos han respondido a 263 casos de "niños o adolescentes que necesitan protección debido a negligencia, abandono y rescate".

"Hacemos un llamado especial a los padres y tutores para que asuman la responsabilidad de proteger a nuestros hijos. Asimismo, la Policía Nacional insta a la ciudadanía a seguir denunciando de inmediato cualquier caso como los mencionados anteriormente a través de la línea directa 123 o en la comisaría más cercana", concluía el comunicado.

Además, aseguró que la policía sigue investigando por qué los padres dejaron sola a la menor y también las condiciones en las que fue encontrada.

Con información de O Globo/GDA