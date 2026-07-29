Argentina: se estrelló un helicóptero con siete ocupantes durante un curso de combate de incendios

Un helicóptero con siete ocupantes, que participaba de un curso de capacitación en combate de incendios forestales, cayó este miércoles en el Parque Provincial Ischigualasto, al noreste de San Juan, Argentina, considerada una zona de difícil acceso. La aeronave fue localizada tras activar una señal de emergencia. Según confirmó el gobernador Marcelo Orrego en un posteo en X, murieron todos los integrantes de la aeronave.

Tal y como consignó Tiempo de San Juan, el Servicio de Búsqueda y Salvamento de la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) recibió a las 10:30 la activación del Emergency Locator Transmitter (ELT) correspondiente al helicóptero matrícula LV-KGR. La última señal ubicó a la aeronave en el límite con La Rioja.

La comisión del Subcentro de Mendoza y personal de Protección Civil trabajaron en la localización y lograron hallar la aeronave cerca de las 13, aunque hasta el momento no trascendió información oficial sobre el estado de los siete ocupantes ni sobre las causas que provocaron la caída.

De acuerdo con la información publicada, cuatro de los tripulantes son funcionarios sanjuaninos: el subjefe de la Policía provincial, Marcelo Videla; el jefe de Bomberos, Rubén Castro; el director de Protección Civil, Carlos Heredia; y el subjefe de Bomberos, Jorge Carabajal. Los otros tres ocupantes no pertenecen a la provincia.

Marcelo Videla, Carlos Heredia y Rubén Castro, tres de los cuatro altos mandos que viajaban en el helicóptero. Foto: La Nación (GDA)

Las tareas de rescate se desarrollan en el campo Caballo Anca, un predio fiscal de casi 64.000 hectáreas situado entre los departamentos de Jáchal y Valle Fértil. Se trata de un área deshabitada, ubicada a unos 20 kilómetros de la Ruta 150 y con un acceso terrestre muy complejo, lo que dificulta el avance de los equipos de rescate.

La Agencia Federal de Emergencias —que depende del Ministerio de Seguridad— emitió un comunicado minutos después de las 16, en el que realizó una reconstrucción del siniestro paso por paso. “Durante la mañana de hoy, un helicóptero Bell 412 contratado por la Agencia Federal de Emergencias (AFE) sufrió un siniestro en la zona del Parque Provincial Ischigualasto, en la provincia de San Juan”, precisaron al comienzo del escrito.

“La aeronave, que estaba siendo utilizada para brindar una capacitación en San Juan, tenía como destino final la provincia de La Rioja, donde debía colaborar en las tareas de control de un incendio forestal. El último contacto con el helicóptero se registró a las 10:26 horas. Posteriormente, otra aeronave que se encontraba en la zona localizó el lugar del impacto y dio aviso a las autoridades”, señalaron a continuación.

Y concluyeron: “Equipos de emergencia y personal de los organismos competentes se encuentran desplegados en el lugar, donde se llevan adelante las tareas de acceso, asistencia y relevamiento, en coordinación con las autoridades provinciales. Las causas del siniestro son materia de investigación”.

A su vez, desde el Parque Provincial Ischigualasto informaron en la red social Instagram tras el incidente: “Por razones de fuerza mayor, quedan suspendidas todas las actividades programadas para el día de hoy en el Parque Provincial Ischigualasto. Excursiones diurnas y la excursión de Luna Llena”.

La aeronave involucrada es un Bell 412EP biturbina, que realizó su primer vuelo en 2010 y fue matriculado en la Argentina en 2022. Foto: La Nación (GDA)

Más tarde, su director Juan Pablo Teja Godoy brindó detalles sobre el momento en que tomaron conocimiento del accidente. En diálogo con Radio Sarmiento, relató: “Teníamos programada la llegada de este helicóptero para la mañana de hoy. De repente nos llamaron diciendo que había un alerta de uno de los helicópteros que venían a hacer las maniobras porque había caído en la parte norte del Parque Ischigualasto”.

Y completó: “No sabemos a ciencia cierta qué pudo haber sucedido. Solo recibimos el llamado de alerta del helicóptero, pero no tuvimos contacto con la tripulación. La intención es llegar lo más rápido posible para auxiliar”.

La aeronave involucrada es un Bell 412EP biturbina, que realizó su primer vuelo en 2010 y fue matriculado en la Argentina en 2022. Está registrado por la empresa Jasfly y es un modelo preparado para transporte, rescate, evacuaciones y el combate de incendios forestales, según información de ANAC que consignó Diario de Cuyo.

La Nación (GDA)