Informe del choque de helicópteros en el que murió el youtuber Gaspi: las aeronaves iban en la misma ruta

El Centro de Investigación y Prevención de Accidentes Aeronáuticos (Cenipa) indicó, en un informe preliminar publicado este miércoles, que los dos helicópteros que colisionaron el 14 de junio en Recreio dos Bandeirantes, en la zona suroeste de Río de Janeiro, utilizaban la misma ruta al momento de la colisión en el aire que causó la muerte de seis personas.

La investigación también revela que uno de los helicópteros no estaba siendo monitoreado por radar y que los pilotos se comunicaban utilizando la frecuencia empleada para la autocoordinación entre aeronaves, la cual no es monitoreada por las agencias de control de tránsito aéreo y cuyas comunicaciones no se registran.

La colisión, seguida del accidente aéreo, acabó con la vida de los seis ocupantes. Entre las víctimas se encontraban el cantante estadounidense Oliver Tree, que estaba en Brasil durante un descanso de su gira internacional, y el influencer argentino Gaspar Prim Díaz, conocido como Gaspi. También fallecieron los pilotos Alexandre Souza y Charles Marsillac, el cineasta argentino Lucas Vignale y el DJ y productor musical brasileño Lucas Frota.

El Bell 206B Jet Ranger, matrícula PP-MAC, despegó del aeropuerto de Jacarepaguá con destino al helipuerto del centro comercial Piratas en Angra dos Reis. Además del piloto Alexandre Souza, a bordo se encontraban Oliver Tree, Lucas Vignale, Gaspar Prim Díaz y Lucas Frota. La otra aeronave, un Eurocopter AS350 B2 (actualmente un Airbus H125), matrícula PR-DJJ, despegó del aeropuerto Santos Dumont con destino al helipuerto de Guaratiba. Tras dejar a un pasajero en la terminal, continuó su vuelo con el piloto Charles Marsillac a bordo.

El youtuber argentino Gaspi. Foto: Difusión.

Según el informe, "los planes de vuelo de ambas aeronaves incluían las Rutas Especiales de Helicópteros (REH) de Praia y Grota, así como niveles de vuelo coincidentes". El documento añade que "la ruta propuesta en el plan de vuelo de la aeronave PR-DJJ y la ruta autorizada para PP-MAC coincidían desde la posición de Tacha". La colisión se produjo a las 11:57 horas, entre las posiciones de Tachas y Piabas, en la REH de Grota.

Al reconstruir la secuencia de eventos de ese domingo, Cenipa informa que los dos helicópteros comenzaron a usar la Frecuencia de Coordinación Aérea Central (FCA), 130.550 MHz, destinada a la autocoordinación entre pilotos en el espacio aéreo de Clase G. El informe destaca que "la FCA Central no fue monitoreada por las agencias de control de tráfico aéreo, ni se registró ninguna comunicación entre las aeronaves en autocoordinación".

Otro punto que los investigadores consideran relevante es que solo uno de los helicópteros fue rastreado por los radares del Sistema Brasileño de Control del Espacio Aéreo (Sisceab). El documento indica que "no se detectó la aeronave PP-MAC por los radares durante todo el tiempo que estuvo en vuelo". Sin embargo, la trayectoria del PR-DJJ sí se registró hasta momentos antes de la colisión. La "última posición conocida del PR-DJJ registrada por radar ocurrió a las 11:57 horas, cuando la aeronave mantenía aproximadamente 800 pies de altitud y 108 nudos de velocidad".

Gaspi, youtuber argentino que murió en trágico choque entre dos helicópteros en Río de Janeiro. Instagram: @gaspipd.

GPS portátil

La investigación logró recuperar el historial del GPS portátil instalado en el PR-DJJ. Según Cenipa, "fue posible identificar parámetros de posición, velocidad, altitud, dirección y hora del PR-DJJ". El equipo permitió reconstruir la trayectoria de la aeronave hasta el momento del impacto. Sin embargo, con respecto al PP-MAC, la agencia informa que "no se recuperó ningún dispositivo ni equipo capaz de almacenar datos de vuelo de la aeronave".

El informe preliminar también aclara que ninguno de los helicópteros contaba con grabadoras de voz en cabina (CVR) ni grabadoras de datos de vuelo (FDR). Según el documento, "no existía ningún requisito para la instalación de este equipo en ninguna de las aeronaves".

Siniestro de dos helicópteros en Río de Janeiro: uno de ellos cayó sobre estacionamiento de autos eléctricos Foto: O Globo/GDA

Sin embargo, el PR-DJJ estaba equipado con otros sistemas electrónicos, incluyendo una grabadora de imágenes, un GPS portátil y un sistema de alerta de tráfico capaz de interrogar activamente los transpondedores de las aeronaves cercanas, mostrando sus posiciones independientemente de los radares terrestres, proporcionando la simbología estándar del Sistema de Prevención de Colisiones de Tráfico (TCAS) y emisión automática de voz con advertencias visuales para prevenir colisiones. El documento indica además que no se encontraron datos grabados. "El dispositivo estaba en buen estado, pero la evaluación inicial no indicó ninguna grabación de datos. Se están realizando exámenes adicionales para verificar si el dispositivo tiene datos almacenados en su memoria".

También se analizaron las condiciones meteorológicas. Según Cenipa, "las condiciones meteorológicas para ambas aeronaves eran favorables para el vuelo visual a las altitudes propuestas, sin restricciones en la visibilidad horizontal o vertical". Para concluir el informe, la agencia subraya que "no se descarta ninguna hipótesis" e informa que continúan los exámenes y análisis para identificar los factores que contribuyeron al accidente, incluidos aspectos humanos, operacionales, de aeronavegabilidad y de control del espacio aéreo.

El informe concluye afirmando que, en la etapa actual de la investigación, no se ha descartado ninguna hipótesis. Además, se siguen realizando pruebas y análisis adicionales en todas las áreas de interés.

El cantante Oliver Tree. Foto: Difusión.

Al preguntársele por qué uno de los aviones no fue detectado por los radares, el ingeniero Gerardo Portela, doctor en Gestión de Riesgos y Seguridad por la Universidad Federal de Río de Janeiro (UFRJ), dijo que esto solo se explicará al final de la investigación.

"Lo cierto es que la aeronave no fue detectada. Aunque no contara con ningún equipo, los radares deberían haberla detectado. En el informe no se ofrece ninguna explicación sobre esta situación. Este misterio solo podrá resolverse una vez concluida la investigación. No es de esperar que una aeronave vuele en un espacio aéreo como este sin ser detectada, ni por radares ni mediante equipos que permitan a otras aeronaves detectarla", declaró Gerardo Portela.

O Globo/GDA